











18 февраля 2021 года Монако передало Национальному пожарному управлению Буркина-Фасо оборудование для оказания экстренной помощи в рамках борьбы с коронавирусом.

Через почетного консула Монако в Буркина-Фасо Сейду Дьяките Княжеское правительство передало маски, очки, водно-спиртовые растворы и другое оборудование Национальной пожарной бригаде Буркина-Фасо (BNSP). Эта акция стала частью программы «Гражданская защита» и направлена на поддержку пожарной бригады Буркина-Фасо во время пандемии.

В частности, пожарные из Монако поддерживают коллег из Буркина-Фасо с начала пандемии в области ухода за пациентами с коронавирусом.

Монако спешит на помощь

Княжество Монако имеет крепкое партнерство с Буркина-Фасо, Мавританией и Мали, а также другими странами, испытывающими трудности во время пандемии. Сегодня, помимо бедности и уязвимости, которые уже широко распространены в этих странах, существуют риски для здоровья, вызванные пандемией.

У истоков партнерства Буркина-Фасо и Монако стоит Князь Ренье III. В 2004 году Монако передало Буркина-Фасо аварийный. Эта связь с годами укрепилась и привела к обновлению сотрудничества на период 2020-2023 годов.