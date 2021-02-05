











Министр транспорта Франции в июле прошлого года объявил, что ночные поезда снова введут в эксплуатацию. Поезд «Париж-Ницца» должен вернуться весной, а к 2030 году по всей Франции появится 12 ночных поездов.

Заснуть в Ницце и проснуться в Париже. Это станет реальным совсем скоро. Маршрут был отменен в 2017 году из-за отсутствия рентабельности, однако ночной рейс «Париж-Ницца» решили перезапустить благодаря плану восстановления. Вид транспорта, поддерживаемый гражданами и французским правительством, возвращается в моду.

Во Франции развитие TGV поглотило ночные поезда, и предложение ухудшилось. Это нужно изменить. Министр транспорта Жан-Батист Джаббари (Jean-Baptiste Djebbari)

Сейчас во Франции существует только два ночных поезда. Один из них связывает Париж и Верхние Альпы, а второй — Окситани и Пиренеи. Чтобы добраться до столицы с Лазурного берега, необходимо использовать поезда TGV Inoui. С возвращением ночного поезда «Париж-Ницца» поездка должна занять около 11.30 часов, с остановками на главных станциях в регионе PACA.

Решение для снижения воздействия на окружающую среду

Кризис в сфере здравоохранения изменил потребительские привычки людей, растут тенденции «flygskam» (в переводе со шведского — «летать стыдно», движение отказа от полетов для защиты окружающей среды). Хорошей альтернативой становятся ночные поезда. ЕС сделал возрождение ночных поездов одним из приоритетов сообщества.

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В конце 2020 года было подписано соглашение между железнодорожными компаниями ряда европейских стран, включая Францию, Швейцарию, Австрию и Германию. Таким образом, ночные поезда в Вену и Берлин должны возродиться в 2021 и 2024 годах соответственно.