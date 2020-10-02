











Поезда Thello, которые ранее курсировали между Марселем и Миланом через Ниццу и Монако, прекратят движение с начала 2021 года.

«Thello, дочерняя компания Trenitalia, готовится прекратить так называемую «дневную» железнодорожную сеть, созданную в 2014 году и состоящую из трех ежедневных рейсов между Марселем, Ниццей и Миланом», — сообщила в пресс-релизе железнодорожная компания CFDT.

Из-за закрытия линии в Ницце под угрозой исчезновения оказались 38 рабочих мест.

Печальное решение

Во время локдауна рейсы были полностью отменены, сейчас движение постепенно возобновляется. Однако выезд из Марселя больше не осуществлялся, в маршрут Ницца-Милан обслуживался только дважды в день. «Вместо того, чтобы отменять железнодорожное сообщение между Францией и Италией, руководство Thello могло бы извлечь выгоду из того, что государство возьмет на себя существенные обязательства по заработной плате, при условии, что оно будет поддерживать рабочие места», — отмечает профсоюз.

Решение о прекращении сообщения печально также потому, что в 2017 году регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег подписал соглашение с SNCF и Thello, позволяющее пассажирам, работающим в Монако, пользоваться услугами итальянской железнодорожной компании.