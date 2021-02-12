











9 февраля Князь Альбер II и Княгиня Шарлен посетили крупную презентацию регби в яхт-клубе Монако. Скоро начнется турнир по регби Monaco Sevens 2021. В турнире будут отобраны команды для Олимпийских игр в Токио.

Международный представитель Франции и посол презентации Матье Бастаро (Mathieu Bastareaud) объявил о виртуальном старте. К регбисту присоединились члены Княжеской семьи: на презентации присутствовали Князь Альбер II и Княгиня Шарлен. Охваченные духом мероприятия, пара даже сделала несколько передач с мячом для регби.

Это не первый раз, когда Княжество становится местом проведения мероприятия. В 2016 году «World Rugby» выбрал Монако местом проведения своего турнира. И снова Монако будет приветствовать как мужские, так и женские команды на финальные квалификационные соревнования перед Олимпийскими играми в Токио. 24 команды сразятся на стадионе Луи II с 19 по 20 июня 2021 года, чтобы попытаться заработать место в Токио.

От Монако до Олимпийских игр в Токио

Организованный Федерацией регби Монако, правительством Княжества и его партнерами, турнир Monaco Sevens направлен на отбор двух лучших женских и лучших мужских команд для участия в Олимпийских играх в Токио. Согласно сообщению, это мероприятие пройдет с 23 июля по 8 августа в Японии.

Одновременно с турниром Monaco Sevens 2021 пройдут соревнования для детей по регби. Они состоится 19 июня 2021 года и будут организованы Федерацией регби Монако и Фондом Княгини Монако Шарлен. Что касается жеребьевки Monaco Sevens 2021, она состоится в конце апреля.