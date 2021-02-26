











После отмены выставки 2020 года, Яхт-шоу Монако (Monaco Yacht Show) изменяет облик и предлагает заказчикам суперяхт еще более высококлассный опыт.

Перенос выставки в 2020 году стал для Informa Group возможность изменить мероприятие. В этом году внимание будет уделяться продвижению искусства «жить на суперяхте», чтобы привлечь новых состоятельных клиентов. Это изменение было реализовано в партнерстве с яхтенной индустрией. Результатом этого партнерства, в частности, является создание Руководящего комитета и поддержка стратегии развития Яхт-шоу Монако на ближайшие годы.

Владельцы суперяхт, фрахтовщики или будущие покупатели смогут полностью погрузиться в роскошный мир суперяхт благодаря программе VIP-визитов «Сапфирный опыт». Эта программа предполагает сопровождение на многочисленных мероприятиях на борту и в Монако. Также будут открыты новые темы — например, тенденции парусного спорта, дизайн или исследования.

Посетители классифицируются в соответствии с их профилем

Для этого посетителям будет выдан соответствующий бейдж в соответствии с их профилем. На бейджах будет три категории: Discover для клиентов суперяхт, Advise для специалистов индустрии и Connect для профессионалов в сфере суперяхт.

Цель этой классификации — помочь посетителю найти необходимый опыт. Так, специалисты будут более заинтересованы поговорить с производителями оборудования, а покупатели суперяхт наверняка больше заинтересованы в разговоре с дизайнером.