











После более чем месяца скидок магазины одежды в Монако подводят итоги. Распродажи подошли к концу, а магазины главных улиц приятно удивлены результатом сезона скидок.

Коронавирус, возможно, отменил многие планы, но не помешал покупателям совершить шопинг. Зимние распродажи в Монако закончились в минувшее воскресенье: похоже, что магазины получили значительную прибыль даже несмотря на пандемию. Финансовые проблемы возникли в прошлом году, и владельцы магазинов рассчитывали на зимние распродажи как на возможность восстановления. Возможно, магазины и не были переполнены покупателями, однако было сделано достаточно покупок, чтобы наполнить кассы.

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Магазины Монако опередили соседей, объявив скидки на три недели раньше, чем французские магазины. Людей привлекли — некоторые даже приехали из-за границы. Аксель Гомиз Омоделла (Axelle Gomise Omodella) советник по продажам марки мужской одежды Morgan, говорит: «мы ожидали гораздо худшего. Опять же, нужно помнить, что Монако — маленькое государство, поэтому здесь есть лояльные покупатели». Число посетителей оказалось большим, чем ожидалось, но к концу дня число покупателей снижалось: им нужно было возвращаться домой до наступления комендантского часа.

Резкое снижение цен на полулюксовые товары не очень хорошо для бренда.

Распродажи на главной улице возвращают ощущение нормальной жизни

Цены снижались гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. В витринах виднелись вывески о скидках до 80% — бренды стремились развивать свой бизнес и привлекать клиентов. Помимо основных распродаж, в некоторых магазинах были специальные предложения, например, «дополнительная скидка в 20% на каждые два купленных товара», рассказывает продавец Чайма Даруйч (Chaïma Darouich) от имени бренда Sandro.

Буквально в нескольких шагах находится Banana Moon — магазин, который постоянно снижал цены, пытаясь привлечь покупателей. Стратегия сработала и количество посетителей действительно возросло, хотя и осталось меньшим, чем в прошлые годы. По словам продавца-консультанта Алексии, магазин все равно в восторге от полученных результатов: 3 февраля около 15.00 в магазине насчитали 52 человека.

По словам Марии Пинто (Maria Pinto), которая отвечает за бренд Tara Jarmon, «Резкое снижение цен на полулюксовые товары не очень хорошо для бренда». Так или иначе, это оказалось выгодной стратегией — клиентов привлекли скидки.

Люди устали от ограничений, они хотят выходить на улицу и получать удовольствие.

Клиенты пытаются получать удовольствие

После года ограничений каждый ищет намек на нормальную жизнь и стратегию «побега». Зимние распродажи привнесли в жизнь Княжества немного веселья. Походы по магазинам, примерка вещей и покупка нарядов стали своеобразной формой освобождения — в этом сошлись владельцы магазинов. Кристина Серджент (Christine Sergent) выступила от имени сети магазинов одежды Maje, подчеркнув, что «люди устают от всех этих ограничений, они хотят выйти на улицу и развлечься». Она тоже надеется, что на горизонте — светлое будущее.

Во время пандемии коронавируса индустрия одежды видит изменения в привычках потребителей. Онлайн-шопинг стал более популярным, как и покупка подержанной одежды. В результате карантина люди проводят больше времени дома, и это отразилось на продажах некоторых видов одежды. «Люди больше не ходят на вечеринки так часто, и у нас возникли реальные проблемы с продажей платьев», — поясняет Мария Пинто. Тара Джармон добавляет, что «клиенты хотят покупать удобные вещи, которые они могут носить каждый день». После стольких трудностей трейдеры воспользовались зимними распродажами, чтобы адаптироваться и вдохнуть новую жизнь в свои магазины.