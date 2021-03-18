











С 8 февраля Фонд Маг (Fondation Maeght), расположенный в окресностях городка Сен-Поль-де-Ванс, открыл для посещения музейные сады. Новость, которая очень хорошо была принята среди любителей культуры. Музей также открыл для посетителей свою книжную лавку, в полном соответствии с мерами безопасности.

Фонд Маргариты и Эме Маг, являющийся одной из крупнейших международных коллекций произведений искусства, недавно вновь открыл свои сады и книжный магазин, к радости любителей искусства! Жоан Миро, Марк Шагал, Александр Кальдер и Альберто Джакометти: на территории музея выставлено около семидесяти скульптур великих мастеров искусства 20-го века. Место, где, похоже, возрождается культура после закрытия музеев в октябре прошлого года. Что нового? Фонд только что открыл после реставрации «Лабиринт Миро», cо всеми его экспонатами из железа, бронзы и керамики.

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Почти семьдесят скульптур!

Каждый день до семидесяти посетителей осматривают художественные произведения музея под открытым небом. Цифра, которая может легко достигать 300 посетителей в день, в течение зимних месяцев до пандемии. «Лучше чем ничего», — философски заметила Изабель Маг, член совета директоров фонда в интервью газете 20 Minutes. Она также напомнила о том, что пространства Фонда Маг расположены относительно далеко от крупных городов побережья, и чтобы посетить музей, от посетителей требуются определенные усилия: «Последние цифры нашего фонда показывают, что люди действительно соскучились по культуре».

Все подробности на сайте Фонда Маг