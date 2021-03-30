











Во время разговора с BBC World News Князь Альбер II прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл, данное Опре Уинфри в начале марта.

Это громкое интервью было записано в Калифорнии и пролило свет на причины, по которым герцог и герцогиня Сассекские отказались от исполнения официальных королевских обязанностей. Пара рассказала свое видение жизни в монархии.

В 90-минутном эфире Меган Маркл рассказала, что у нее были мысли о самоубийстве, а во дворце высказывали «опасения» по поводу цвета кожи ее первенца, Арчи Харрисона Маунтбеттена Виндзора (Archie Harrison Mountbatten Windsor).

Князь Монако Альбер II в разговоре с корреспондентом BBC Ялдой Хаким (Yalda Hakim) прокомментировал скандальное интервью. Князь Монако признал, что оно действительно его «обеспокоило». По мнению Государя, этот разговор не нужно было делать публичным. Альбер II считает такое «публичное проявление неудовлетворенности» неуместным. Князь Монако добавил, что «такие разговоры должны проводиться в интимных кругах семьи».

Совет от Князя

Несмотря на критику решения принца Гарри и Меган Маркл публично рассказать о проблемах, Князь Альбер II признал, что «очень трудно быть на чьем-то месте». Государь добавил, что «понимает давление, под которым пара находилась». Князю Монако задали вопрос о том, есть ли у него какой-то совет для принца Гарри в его новой жизни. Альбер II выразил надежду, что принцу Гарри «хватит рассудительности и мудрости, чтобы сделать правильный выбор».

In a rare interview, Prince Albert of Monaco gives advice to Prince Harry "this type of public display of dissatisfaction… these types of conversations should be held in the intimate quarters of the family… it did bother me"

booked by the indefatigable @SamMcAlister1 pic.twitter.com/oB5sPCe8d4 — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) March 25, 2021