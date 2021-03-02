











25 января французская железнодорожная компания SNCF начала продажу билетов на ночной поезд между Парижем и Ниццей. Пассажиры вновь смогут совершить это путешествие на поезде с 16 апреля.

О возвращении ночных поездов между Ниццей и Парижем сообщили летом прошлого года, но точная дата была неизвестна. Теперь официально: с 16 апреля Париж и Ниццу свяжет ночной поезд.

На данный момент билеты продаются только на последние две недели апреля и на начало мая. Однако представители SNCF добавляют, что «в марте будут постепенно добавляться новые даты». В продаже есть билеты разных классов по цене от 19 до 39 евро.

Поезда «Париж-Ницца» снова в пути

Маршрут ночных поездов Париж-Ницца прекратил работу в 2017 году из-за падения прибыли. Спустя 4 года и 100 млн евро инвестиций поезда на этом маршруте снова возвращаются на рельсы, как и линия Париж-Тарб.

Примерно через шесть недель первый поезд отправится со станции Париж-Аустерлиц в 20:22. После остановок в Марсель-Бланкарде, Тулоне, Лез-Арке, Сен-Рафаэле, Каннах и Антибах он должен приехать в Ниццу в 9.06. Быстрый разворот — и поезд снова отправится на север, выехав из Ниццы в 19:16 и прибыв в столицу в 6.55.