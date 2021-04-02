











С начала пандемии Институт Статистических и Экономических исследований Монако (IMSEE) изучал влияние коронавируса и введенных в связи с ним ограничений на Княжество. Эта работа накануне была опубликована.

Пандемия коронавируса имеет свои последствия как в Монако, так и во всем мире. Их изучение дает представление о состоянии системы здравоохранения, экономики и социальной сферы. Исследование IMSEE под руководством Софи Винсент (Sophie Vincent) отслеживает статистические данные периода пандемии в разных сферах и сравнивает их с данными прошлых лет. Это дает пищу для размышлений о механизмах управления кризисом.

В рамках исследования изучали семь основных тем: здоровье и смертность, экономика, занятость, транспорт, окружающая среда, образование и безопасность.

Говорящие цифры

Среди множества данных, содержащихся в докладе, есть статистика смертности. Число зарегистрированных в Монако смертей в период с января по декабрь 2020 года практически идентично прошлым годам: оно составляет 387 случаев, в то время как в 2011-19 годах в среднем этот показатель равняется 390.

Еще один важный аспект — товарооборот Княжества, который по итогам второго квартала снизился на 13%. Статистика показывает, что спад затронул практически все сектора.

Основной мерой, принятой во время пандемии, стали пособия на временную безработицу (CTTR). На это было выделено 114 млн евро по состоянию на конец декабря 2020 года.

Кризис повлиял и на число новых бизнес-проектов: оно сократилось с 882 в 2019 году до 728 в 2020 году. Однако закрытие компаний снизилось (467 в 2020 году по сравнению с 490 в 2019 году).

Опубликованный доклад не является исчерпывающим: охваченные в исследовании темы гораздо шире. Ежемесячно IMSEE будет публиковать обзоры воздействия коронавируса, чтобы подвести итоги последних событий в сфере здравоохранения, экономики и социальной защиты.

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Последние данные

Последние данные показывают, что общее число случаев коронавируса достигло 1997, в том числе 1122 были зафиксированы в 2021 году против 875 за весь 2020 год. Что касается вакцинации, то по состоянию на 7 марта 2021 года было сделано почти 8500 инъекций. Начиная с этого месяца IMSEE будет публиковать ежемесячный доклад о последствиях пандемии в Монако.

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