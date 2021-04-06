











Выйти в открытое море, плыть и наслаждаться размеренным покачиванием волн. Предприниматель и брокер в сфере яхтинга Мария Алексеенко решила использовать яхты как терапию: специальные программы и мероприятия адаптированы для успокоения.

Когда у одного из родственников диагностировали редкое неврологическое заболевание, Мария Алексеенко решила улучшить жизнь таких людей с помощью моря. Обладая более чем десятилетним опытом аренды яхт, она разработала программы на 3-7 дней, направленные на улучшения здоровья и состояния пациентов. Программы позволяют людям преодолеть трудности, а сама Мария Алексеенко называет свое ноу-хау «дополнительным альтернативным опытом».

Спокойствие для пациентов с диабетом и раком

Компания Марии Алексеенко Experiential Yachting предлагает лечебные круизы и даже ночное купание в море. Программы разрабатываются вместе с врачами и специалистами, наблюдающими за пациентами. За сеансами яхтенной терапии можно следить в режиме онлайн, что позволяет пациентам практиковать эти занятия независимо от местоположения. Пациенты, участвующие в программе сейчас, страдают от рака, лейкемии и диабета. Мария Алексеенко также рекомендует программу спортсменам, которые хотят восстановиться. Она надеется, что небольшой перерыв в море поможет успокоить их недуги.