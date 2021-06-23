











В Grimaldi Forum пройдет выставка, посвященная современному искусству и дизайну.

После успеха в 2019 году Artmonte-carlo в пятый раз возвращается в Grimaldi Forum. Художественная выставка под патронажем Князя Альбера II пройдет с 15 по 17 июля. Выставка удовлетворит многих коллекционеров и любителей искусства в регионе. Действительно, за годы существования выставка Artmonte-carlo превратилась в главный международный художественный «торговый центр» Французской Ривьеры.

Каждый год на выставке представлено около 50 международных галерей, включая таких постоянных участников, как Gagosian, Pace, Victoria Miro, White Cube, Franco Noero, Almine Rech, Perrotin, Tornabuoni Art, Continua, Mitterrand и De Jonckheere.

Всемирно известные участники

В этом году Artmonte-carlo вводит инновации и представляет уникальный формат, выбирая престижные современные галереи: Hauser & Wirth, PACE, White Cube, kamel mennour, Perrotin, Air de Paris, Almine Rech, Esther Schipper и Carpenters Workshop. На выставке будут присутствовать дилеры современного и антикварного искусства — Dickinson, Waddington Custot, Mazzoleni, Thomas Gibson Fine Art, Robilant + Voena и Moretti Fine Art.

На выставке представят частные коллекции и наследие региона, а также изделия ювелирных брендов высокого класса, которым отведут новый раздел выставки. Совместно с берлинской галереей Sprüth Magers художник Отто Пиене (Otto Piene) представит монументальную инсталляцию на эспланаде Grimaldi Forum.

Одним словом, вас ждет насыщенная программа художественных выставок и захватывающие дебаты между арт-рынком и институциональным миром.

Artmonte-carlo С 15 по 17 июля Grimaldi Forum Более подробная информация на сайте выставки.