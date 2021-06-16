











В начале лета показатели по коронавирусу в Княжестве сохраняют тенденцию к улучшению, однако осторожность остается главным принципом.

Хотя на прошлой неделе правительство объявило о новых санитарных правилах, не стоит путать смягчение с расслаблением. Важно помнить о показателях пандемии, чтобы сохранить достигнутый благодаря предыдущим мерам прогресс.

С начала пандемии в Княжестве было зафиксировано 2 526 случаев коронавируса. 2 473 человека выздоровели.

14 июня был выявлен только один новый случай коронавируса. Три человека, нерезиденты Монако, госпитализированы в Больнице Княгини Грейс, в том числе один — в реанимации. 16 пациентов с незначительными симптомами лечатся дома под присмотром Центра домашнего мониторинга.

Во Франции Ницца стала городом с наименьшим распространением коронавируса по состоянию на 14 июня. В департаменте Приморских Альп на прошлой неделе не было ни одной смерти от коронавируса.

За неделю уровень заболеваемости в Княжестве вырос в четыре раза. Оказалось, что 14 случаев, зарегистрированных на прошлой неделе, имеют одинаковое происхождение. Княжеское правительство

Почему нужно продолжать тестирование?

Ситуация улучшается благодаря массовым тестам, которые позволяют быстро выявить носителей коронавируса. С 7 по 13 июня было проведено 2 869 антигенных и ПЦР-тестов, процент положительных составил 0,98. Этот показатель близок к ситуации в Приморских Альпах, где уровень положительных результатов составил 0,7% из 5 206 тестов, проведенных в период с 5 по 11 июня.

Что касается уровня заболеваемости (количество случаев заболевания в течение 7 дней на 100 000 жителей), то в Приморских Альпах он составляет 20 при среднем уровне заболеваемости во Франции 43. Напоминаем, что порог предупреждения составляет 50. Хотя на Лазурном берегу уровень заболеваемости улучшился, в Монако этот показатель вызывает тревогу. Действительно, уровень заболеваемости составляет 44,33 по сравнению с прошлой неделей, когда этот показатель был в четыре раза меньше (10,43).

Последние данные показывают, что пандемия еще не закончилась, и что мы должны быть осторожны как в Монако, так и во время поездок за границу. Согласно информации пресс-релиза правительства Монако, 14 случаев, зарегистрированных на прошлой неделе, имеют одинаковое происхождение.

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Как вакцинироваться от коронавируса?

По данным на 10 июня, первую дозу вакцины получили 18 836 человек, что составляет почти половину населения Монако. Обе дозы прививки получили 15 129 человек, что составляет 80,32% от тех, кто получил первую дозу. Похожий показатель вакцинированных первой дозой зафиксирован в Приморских Альпах — 48,5%.

Во Франции и в Княжестве вакцинация теперь открыта для лиц старше 12 лет.

Дополнительная информация о вакцинации:

Колл-центр Covid-19, доступный ежедневно с 8 утра до 8 вечера по телефону 92 05 55 00 Сайт: www.covid19.mc