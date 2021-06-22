











Мэр Монпелье Михаэль Делафосс (Michaël Delafosseф) составил компанию Князю Монако Альберу II в день визита, наполненного культурными, экологическими и личными событиями.

Во время первой поездки в Монпелье Князь Альбер II совершил настоящее путешествие в прошлое. Дело в том, что в 1941-43 годах его отец, Князь Ренье III, посещал школу в Монпелье. Князь Альбер II посетил места, где его отец провел юность.

Государь вышел на сцену Оперы Comedy, где его отец играл в театральных постановках. Визит продолжился в доме Хедельберга, франко-германском культурном центре, где проживал «Князь-строитель». Наконец, Князь Альбер II открыл в школе Жоффра мемориальную доску в память об учебе отца в Монпелье.

Honorés d’avoir accueilli ce matin à l’Opéra Comédie @Montpellier3m S. A. S. le Prince Albert de Monaco @palaismonaco accompagné par @MDelafosse.

Le Prince est revenu sur les pas de son père, monté sur la scène de l’Opéra en 1942 pour « Les Jours heureux » de Claude-André Puget. pic.twitter.com/I5R6VWb4MX — Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie (@OONMLR) June 15, 2021

Дискуссии о новых технологиях и биоразнообразии

Во время визита Князь Альбер II посетил космический центр Фонда Ван Аллена Университета Монпелье, где обсудил устройства наноспутников. Они используются в исследованиях средиземноморских и планетарных проблем. Затем Князь Монако подписал соглашение между Фондом Ван Аллена и Университетом Монпелье в качестве символического знака поддерки исследований.

В интервью Monaco Info Князь Альбер II описал этот день как «очень красивый и трогательный визит. Памятный визит, но, конечно, и культурный…».

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