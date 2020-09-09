











Ранним утром 2 сентября принадлежащий Монако наноспутник OSM-1 CICERO покинул космодром Куру во Французской Гвиане.

Ракета-носитель Vega, принадлежащая компании Arianaspace, успешно стартовала. Ее первый вылет, запланированный на июнь, был отложен из-за метеорологических условий. Ракета вылетела со скоростью 500 км/ч. Она доставила на орбиту 53 спутника, среди которых — OSM-1 CICERO — наноспутник, созданный монегаскской компанией Orbital Solutions Monaco.

Сбор атмосферных данных

Несколько спутников, отправленных в космос, будут использоваться для изучения Земли. В их числе — монегаский OSM-1 CICERO. Его задач состоит в сборе атмосферных данных с помощью радиозатменных методов. Собранные данные помогут усовершенствовать модели прогнозирования погоды.

«Я жду информации о том, не слишком ли путешествие потрясло спутник. Чтобы собрать все эти данные, потребуется несколько орбит», — сказал директор Orbital Solutions Monaco Франческо Бонджованни (Francesco Bongiovanni) в интервью газете Monaco Matin.

Это первая европейская миссия компании Arianespace по запуску нескольких малых спутников. В запуске участвовал 21 клиент из 13 стран мира.