











Лето — это лучшее время для наблюдения за звездами и созвездиями, но где любители астрономии могут полюбоваться звездным небом на Лазурном берегу? Monaco Tribune рассказывает о лучших местах, астрономических выставках и фестивалях, которые пройдут этим летом в окрестностях Монако.

Именно в сердце старого форта Ла Ревер и его Астрорамы, расположенных вблизи городка Эз, ассоциация Parsec обучает детей и взрослых разбираться в созвездиях. «Юпитер был первой планетой, которую я увидела благодаря одному из телескопов в этом месте», — восторженно вспоминает Анаис Дорн (Anaïs Dorne), SMM-менеджер ассоциации, и добавляет, что это был «волшебный момент».

В ходе изучения индийских легенд и мифов древних цивилизаций, мы можем узнать много интересного о звездном небе. «В некоторые вечера появляется силуэт лебедя», — продолжает Анаис, ссылаясь на созвездие, которое греческие астрономы наблюдали еще во II веке.

Чтобы созерцать Млечный Путь, нужно отправиться в горные районы Приморских Альп: ночью он образует полосу облаков, в действительности состоящую из множества звезд, расположенных одна за другой. Пьер Крузалебес, научный сотрудник CNRS

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Чтобы увидеть Млечный Путь — достаточно и бинокля

К сожалению, ночное небо над побережьем Лазурного берега загрязнено городским освещением. «Над Ниццей плывет густой желтоватый туман, который можно увидеть из Астрорамы. Лазурный берег остается зоной бедствия: неба больше не видно, и едва можно различить несколько десятков звезд», — сетует Пьер Крузалебес (Pierre Cruzalèbes), научный сотрудник CNRS и президент ассоциации Provence Sciences Techniques Jeunesse, расположенной в технологическом парке Sophia Antipolis.

«Чтобы созерцать Млечный Путь, нужно отправиться в горные районы Приморских Альп, — советует ученый, — ночью он образует полосу облаков, в действительности состоящую из множества звезд, расположенных одна за другой». Красоту нашей галактики можно увидеть только вдали от городских огней и в безоблачную погоду.

Хотя ученый из Ниццы несколько раз в год наблюдает за гигантскими звездами через один из крупнейших в мире телескопов, установленный в самом сердце чилийской пустыни Атакама, «где лунный ландшафт из камня и песка предоставляет лучшие наблюдения», астрономия, по его словам, остается повседневным занятием, доступным для всех. Наблюдать за звездами и созвездиями «можно даже при помощи простого бинокля!»

Главные астрономические фестивали в Приморских Альпах

В настоящее время Пьер Крузалебес участвует в подготовке фестиваля Astro Valberg, который пройдет с 9 по 11 августа в Приморских Альпах. Это бесплатное мероприятие, с сеансами в планетарии и вечерами наблюдений, пройдет в городке Вальберг, расположенном на высоте 1700 метров над уровнем моря, в самом сердце Международного заповедника темного неба (RICE).

31-й фестиваль la Nuit des étoiles пройдет с 6 по 8 августа. Это ежегодное событие, в котором участвуют многие астрономические клубы по всей Франции. В рамках фестиваля любители астрономии наблюдают за величественным шоу падающих звезд, которые обычно пересекают небо в это время.

Универсариум Обсерватории Лазурного берега в Ницце / © Eva Rouland

Межзвездное путешествие из Ниццы

Обсерватория Лазурного берега в Ницце предлагает совершить захватывающее путешествие в глубины космоса во время научной выставки в Универсариуме. «Увлекательное и интерактивное место, расположенное под большим куполом, спроектированным знаменитым инженером Гюставом Эйфелем в 1887 году», — представляет Универсариум Марк Фульконис (Marc Fulconis), руководитель отдела коммуникаций Обсерватории Лазурного берега.

Эта интерактивная выставка позволяет нам лучше понять расстояния в пределах Солнечной системы и заставляет задуматься о наших крошечных размерах в масштабах Вселенной. Марк Фульконис, руководитель отдела коммуникаций Обсерватории Лазурного берега в Ницце

Во время увлекательного киносеанса посетитель отправляется в межзвездное путешествие и видит, как под его ногами проплывают пейзажи Марса. «Эта интерактивная выставка позволяет нам лучше понять расстояния в пределах Солнечной системы и заставляет задуматься о наших крошечных размерах в масштабах Вселенной», — заключает Марк Фульконис.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с программой вечеров открытых дверей ассоциации Parsec на сайте astrorama.net, и ассоциации Provence Sciences Techniques Jeunesse — на сайте www.pstj.fr. Подготовьте свое посещение Обсерватории Лазурного берега и ее Универсариума здесь.

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