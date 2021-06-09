











Наблюдение за дельфинами на борту старинного парусника, созерцание звезд через рассказы красивых индейских легенд, разгадывание загадок во время экспедиции 1901 года или знакомство с обитателями аквариума Океанографического музея — откройте для себя в этом месяце пять веселых и познавательных занятий для ваших детей!

1. Поиск созвездий со скал над Монако

Ассоциация Parsec предлагает вечера под открытым небом в «Астрораме» (Astrorama), расположенной в Форте-де-ла-Ревер, над городом Эз. «Это место по-прежнему защищено от светового загрязнения», — говорит Софи Берже (Sophie Berger), директор ассоциации. В рамках занятий, предлагаемых Parsec, дети могут познакомиться с Солнечной системой, понаблюдать за звездами и попытаться отыскать созвездия. «Эти занятия пробуждают в детях интерес к науке и мы надеемся, дадут толчок к рождению их будущего призвания!» — добавляет Софи.

Для получения дополнительной информации посетите сайт Astrorama

Самые удачливые могут за один раз увидеть рыб-лун, морских черепах Логгерхед, голубых и белых дельфинов и даже Флиппера, большого дельфина! Мюриэль Ориоль (Murielle Oriol), директриса ассоциации SOS Grand Bleu

2. Полюбуйтесь дельфинами на борту старинного парусника

Ассоциация SOS Grand Bleu предлагает детям и взрослым отправиться из порта Сен-Жан-Кап-Ферра в заповедник Пелагос, на борту копии парусника XVI века. «Самые удачливые могут за один раз увидеть рыб-лун, морских черепах Логгерхед, голубых и белых дельфинов и даже Флиппера, большого дельфина», — говорит Мюриэль Ориоль, которая руководит ассоциацией. Морская прогулка иногда преподносит и другие приятные сюрпризы: «Множество скатов и меч-рыб!» Каждая вылазка — это возможность повысить осведомленность самых маленьких о проблеме загрязнения океана и защите морских видов. «Такие экскурсии являются отличным учебными пособием, поскольку мы не упускаем возможность, чтобы выловить сочками попавшийся на нашем пути мусор.

© Ассоциация SOS Grand Bleu

Забронируйте вашу морскую экскурсию на сайте ассоциации SOS Grand Bleu

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3. Выжить в морской экспедиции у берегов Кабо-Верде

Представьте себя в 1901 году, готовым исследовать морское дно в водах Кабо-Верде, как вдруг сильный шторм срывает вашу экспедицию… В Океанографическом музее Монако вас ждет квест, доступный для детей от 7 лет. Удастся ли вам с семьей разгадать все загадки, чтобы привезти на сушу ваши самые удивительные открытия?

Океанографический музей Монако — M. Dagnino

Закажите сеанс квеста в Океанографическом музее.

4. Почувствовать себя работником аквариума

С 28 июня по 3 сентября Океанографический музей Монако предлагает пятидневные познавательные курсы от клуба Oceano. Во время этих занятия дети смогут понаблюдать за флорой и фауной морских экосистем с близкого расстояния и даже поучаствовать в жизни музея: покормить черепах, повылавливать сочком мелких живых организмов, а также поближе познакомиться с биоразнообразием наших океанов.

Океанографический музей Монако — M. Dagnino / ознакомительные курсы от клуба Oceano.

Чтобы зарегистрировать вашего ребенка на ознакомительные курсы, необходимо заполнить форму перейдя по этой ссылке.

5. Отправьтесь в сафари в заповеднике Мон-д’Азюр

Расположенный у подножия внушительных скалистых утесов, природный заповедник Мон-д’Азюр (Monts d’Azur) предлагает уникальное погружение в дикую природу на конной повозке. Заповедник расположен на севере Приморских Альп, представляет собой территорию площадью 700 гектаров и является домом для около 100 видов животных. Вы можете понаблюдать за европейскими бизонами, дикими лошадьми, ланями, лосями и оленями в их природной среде обитания. А если посмотреть вверх, то счастливчики заметят беркута!

Узнать больше о Les Réserves du Mont d’Azur.

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