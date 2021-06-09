Наблюдение за дельфинами на борту старинного парусника, созерцание звезд через рассказы красивых индейских легенд, разгадывание загадок во время экспедиции 1901 года или знакомство с обитателями аквариума Океанографического музея — откройте для себя в этом месяце пять веселых и познавательных занятий для ваших детей!
1. Поиск созвездий со скал над Монако
Ассоциация Parsec предлагает вечера под открытым небом в «Астрораме» (Astrorama), расположенной в Форте-де-ла-Ревер, над городом Эз. «Это место по-прежнему защищено от светового загрязнения», — говорит Софи Берже (Sophie Berger), директор ассоциации. В рамках занятий, предлагаемых Parsec, дети могут познакомиться с Солнечной системой, понаблюдать за звездами и попытаться отыскать созвездия. «Эти занятия пробуждают в детях интерес к науке и мы надеемся, дадут толчок к рождению их будущего призвания!» — добавляет Софи.
Для получения дополнительной информации посетите сайт Astrorama
Самые удачливые могут за один раз увидеть рыб-лун, морских черепах Логгерхед, голубых и белых дельфинов и даже Флиппера, большого дельфина!Мюриэль Ориоль (Murielle Oriol), директриса ассоциации SOS Grand Bleu
2. Полюбуйтесь дельфинами на борту старинного парусника
Ассоциация SOS Grand Bleu предлагает детям и взрослым отправиться из порта Сен-Жан-Кап-Ферра в заповедник Пелагос, на борту копии парусника XVI века. «Самые удачливые могут за один раз увидеть рыб-лун, морских черепах Логгерхед, голубых и белых дельфинов и даже Флиппера, большого дельфина», — говорит Мюриэль Ориоль, которая руководит ассоциацией. Морская прогулка иногда преподносит и другие приятные сюрпризы: «Множество скатов и меч-рыб!» Каждая вылазка — это возможность повысить осведомленность самых маленьких о проблеме загрязнения океана и защите морских видов. «Такие экскурсии являются отличным учебными пособием, поскольку мы не упускаем возможность, чтобы выловить сочками попавшийся на нашем пути мусор.
Забронируйте вашу морскую экскурсию на сайте ассоциации SOS Grand Bleu
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3. Выжить в морской экспедиции у берегов Кабо-Верде
Представьте себя в 1901 году, готовым исследовать морское дно в водах Кабо-Верде, как вдруг сильный шторм срывает вашу экспедицию… В Океанографическом музее Монако вас ждет квест, доступный для детей от 7 лет. Удастся ли вам с семьей разгадать все загадки, чтобы привезти на сушу ваши самые удивительные открытия?
Закажите сеанс квеста в Океанографическом музее.
4. Почувствовать себя работником аквариума
С 28 июня по 3 сентября Океанографический музей Монако предлагает пятидневные познавательные курсы от клуба Oceano. Во время этих занятия дети смогут понаблюдать за флорой и фауной морских экосистем с близкого расстояния и даже поучаствовать в жизни музея: покормить черепах, повылавливать сочком мелких живых организмов, а также поближе познакомиться с биоразнообразием наших океанов.
Чтобы зарегистрировать вашего ребенка на ознакомительные курсы, необходимо заполнить форму перейдя по этой ссылке.
5. Отправьтесь в сафари в заповеднике Мон-д’Азюр
Расположенный у подножия внушительных скалистых утесов, природный заповедник Мон-д’Азюр (Monts d’Azur) предлагает уникальное погружение в дикую природу на конной повозке. Заповедник расположен на севере Приморских Альп, представляет собой территорию площадью 700 гектаров и является домом для около 100 видов животных. Вы можете понаблюдать за европейскими бизонами, дикими лошадьми, ланями, лосями и оленями в их природной среде обитания. А если посмотреть вверх, то счастливчики заметят беркута!
Узнать больше о Les Réserves du Mont d’Azur.
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