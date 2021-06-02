











Средневековая деревня О-де-Кань и ее внушительный замок, построенный в XIV веке семьей Гримальди, расположены на вершине скалистого отрога на Лазурном берегу Франции. Уже больше века ее живописные улочки служат декорацией для художников, которые ставят свои мольберты то тут, то там, плененные яркой палитрой Средиземноморья.

«Именно эти яркие краски, типичные для Лазурного берега, искали здесь, в Кань, художники — особенно импрессионисты, привыкшие больше к западу Франции», — рассказывает Жан-Марк Николаи (Jean-Marc Nicolai), местный гид. Для него нет секретов, когда речь идет об улочках О-де-Кань и художественной душе этой средневековой деревни.

Живопись в тени оливковых деревьев

Пьер-Огюст Ренуар писал здесь картины в течение последних двенадцати лет своей жизни. И это «несмотря на мучительную болезнь — ревматоидный артрит». Ренуар черпал вдохновение в идиллической обстановке поместья Колетт (Collettes), в тени сосен и оливковых деревьев, вдыхая сладкий аромат цветущих апельсиновых деревьев. Здесь, любуясь насыщенной синевой Средиземного моря, «художник время от времени возвращался к своей первой любви — импрессионизму». Здесь он запечатлел на холсте безмятежность пары купальщиц и спокойствие этого места, расположенного посреди холмов Лазурного берега Франции.

После достаточно неуклюжего замечания со стороны знаменитого французского художника, Амедео Модильяни обиделся. Жан-Марк Николаи, гид в городе Кань

В 1918 году деревушка О-де-Кань также заинтересовала итальянского художника Амедео Модильяни. Цвета деревни согревают его палитру, и художник начинает писать пейзажи — те немногие, о которых мы знаем. Говорят, что там он встретил Пьера-Огюста Ренуара, поговорив с ним «всего несколько минут». «После достаточно неуклюжего замечания со стороны знаменитого французского художника, Амедео Модильяни обиделся», — улыбается Жан-Марк Николаи.

Средневековая деревня издавна привлекала художников со всего мира: из России и Японии, от Хаима Сутина до Цугухару Фудзиты. «Даже сегодня, в переулках деревни, очень часто можно встретить художественные школы по акварели или рисованию ножом — несколько начинающих художников в сопровождении своего учителя».

От рыцарей до мольбертов

В самом центре деревни старинное здание XIII-го века стало пристанищем художников в начале XX-го века. Этот постоялый двор — не что иное, как бывшая караульная комната замка Гримальди, построенного в средние века по приказу Ренье I, тогдашнего сеньора Кань и Монако. В этом месте, которое сейчас является очаровательным отелем «Шато Ле Каньяр» (Le Château Le Cagnard), сохранились фрески, написанные в 1928 году Эмилем Вери, другом Анри Матисса. В его сводах все еще витают нотки экзотизма, благодаря изображенным слонам и пальмам.

Шато Ле Каньяр / Бывшая караульная комната Замка Гримальди и ее свод с экзотическими фресками, написанными в 1928 году.

Наш визит продолжается под удивительным деревянным сводом средневекового здания. То здесь, то там висят картины с изображением гербов и средневековых кораблей. «Это архитектурное творение фактически датируется 1980-ми годами», — объясняет Изабель Фремон (Isabelle Fremont), директор по продажам Phoenix Hotel Collection Group, частью которой является отель. «Потолок открывается в погожие вечера, что позволяет ужинать под звездами».

«До 1960-х годов О-де-Кань считался «Монмартром» Лазурного берега», — отмечает она. Этот заповедный уголок, увы, мало известен туристам, которые открывают его для себя случайно», — признается Селин Рефало (Céline Refalo), менеджер по продажам отеля.

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