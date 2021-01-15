











Вилла La Vigie будто сторож (именно так переводится название), присматривая за вражескими кораблями, возвышается над побережьем Средиземного моря. Не столь вычурная, как вилла Эфрусси де Ротшильд, и далеко не такая причудливая, как Вилла Керилос в греческом стиле, La Vigie является примером более сдержанной, но в тоже время не менее роскошной исторической виллы французской Ривьеры.

Вилла расположена в непосредственной близости от границы Монако, на возвышении, в гуще зарослей побережья ведущего к Кап-Мартен.

В переводе с французского La Vigie означает «смотрящий» или «сторож», что является очень подходящим названием для здания с видом на море.

© Edge Retreats

Вилла была построена в 1902 году для сэра Уильяма Инграма (Sir William Ingram), управляющего директора газеты Illustrated London News. Ходили слухи, что Инграм содержал на вилле редких животных и экзотических птиц, свободно гуляющих по ее территории.

Затем наступила Вторая мировая война и немецкая оккупация. В начале 40-х годов вилла La Vigie стала наблюдательным постом для немецких войск, которые превратили сады виллы в окопы, накрыв их колючей проволокой и минными полями.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вилла Эфрусси-де-Ротшильд, союз природы и искусства

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарные отели Лазурного берега: «Негреско», пристанище искусства и истории

В конце 1980-х годов вилла перешла во владение своего самого известного обитателя. В 1988 году Карл Лагерфельд, уже тогда ставший креативным директором дома Chanel, приобрел La Vigie и полностью ее отреставрировал.

Вилла площадью 600 квадратных метров может похвастаться высокими алебастровыми потолками и коринфскими колоннами, 6 спальнями, 4 ванными комнатами, 2 гардеробными, а также бильярдной и библиотекой. На ее территории разбит средиземноморский сад, а также имеется терраса, площадью 237 квадратных метров.

© Edge Retreats

© Edge Retreats

© Edge Retreats

«Это самое безопасное место в мире», — сказал как-то Лагерфельд журналу W Magazine в 1988 году. «К этому месту невозможно подобраться. Ни одна дорога общего пользования не проходит мимо, и чтобы попасть внутрь, нужно пройти через двое ворот. Там даже нет адреса, поэтому никто не сможет мне ничего написать». Лагерфельд останется собственником виллы до конца 90-х.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Амбассадор Chanel Шарлотта Казираги привлекает внимание к Монако

2021 год знаменует возвращение виллы в центр общественного внимания благодаря Chanel, бренду, который принес зданию известность. Бренд-кампания весна-лето 2021 была полностью отснята в Монако, в том числе и на вилле La Vigie. Лицом кампании стала философ по образованию, всадница, модель и любимица монакской публики — Шарлотта Казираги.

Шарлотта Казираги © Chanel

Вилла La Vigie может быть арендована на еженедельной или ежемесячной основе по нераскрытой цене.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Hôtel du Cap-Eden-Roc» — 150 лет великолепной истории

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Le Château de la Chèvre d’Or» избран лучшим курортом Франции

© Edge Retreats

© Edge Retreats