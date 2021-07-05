











Медицинский сертификат Monaco Safe Pass вступил в силу со 2 июля. Документ позволяет обладателям путешествовать и посещать масштабные мероприятия.

Благодаря мобилизации государственных институтов Монако, медицинский сертификат Monaco Safe Pass уже выдается. Документ можно получить в цифровом или бумажном формате. В обоих случаях сертификат содержит QR-код, который при сканировании показывает статус по коронавирусу.

В Монако действуют два типа медицинских сертификатов:

Monaco Safe Pass, который действителен в Монако и Франции

Европейский цифровой ковид-сертификат, действительный в странах ЕС и в государствах, имеющих соглашения с Францией и ЕС.

Кто может получить Monaco Safe Pass

Все люди, завершающие курс вакцинации после 2 июля, получат сертификат после введения второй дозы прививки. Такие люди получат бумажный сертификат или его цифровую версию.

Люди, сдающие ПЦР-тест на коронавирус после 2 июля, вместе с результатом получают сертификат по SMS.

Люди, переболевшие коронавирусом (по предъявлении положительных результатов ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 15 дней, или антигенного теста, сделанного не менее чем полгода), и люди, привившиеся до 2 июля, должны сделать запрос на сайте www.covid-19.mc. Заявление проверяется и обрабатывается центром вакцинации. Затем Monaco Safe Pass вышлют по электронной почте, а для получения бумажной версии нужно прийти в аудиторию Ренье III.

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Больше информации: covid19.mc.