











Князь Монако Альбер II и его дети насладились экскурсионное поездкой по реке Дордонь (Dordogne).

После посещения Южной Африки, где Княжеская семья наконец-то смогла воссоединиться, Князь Монако Альбер II и двое его детей отправились в Дордонь, чтобы покататься на каноэ.

На фотографиях, опубликованных компанией по прокату каноэ Roquegeoffre, Князь Монако предстает в спортивной одежде, готовый к сплаву по реке.

Загородная прогулка

Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла в сопровождении отца совершили экскурсионный спуск, чтобы полюбоваться Дордонью. Под лучами солнца (от которого Князь Альбер II защищался шляпой, а дети — кепками), семья насладилась видами региона, который известен деревнями и замками.

Сотрудники Roquegeoffre на странице в Facebook сообщили, что с нетерпением ждут следующей экскурсии для Княжеской семьи: «Спасибо за этот визит и до встречи в следующем году на 28 км».

©Canoes Roquegeoffre Port D’enveaux, фото со страницы в Facebook