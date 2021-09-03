











После летней выставки работ Альберто Джакометти «Гримальди Форум» готов к незабываемому завершению года.

С 9 сентября есть возможность отлично начать учебный год. Возвращение джаза, хип-хопа и хауса в одной группе — Lehmanns Brothers. Еще один вариант — это Жюльен Клер (Julien Clerc) и его новый альбом «Terrien», который выйдет 11 сентября.

С 16 по 18 сентября пройдет конференция Aesthetic & Anti-Aging Medecine World Congress. Это ведущая конференция в области эстетической и анти-возрастной медицины. С 27 по 29 сентября в центре внимания окажется искусство упаковки и дизайна на Luxe Pack Monaco.

Что может быть лучше, чем немного спорта на мероприятии «Sportel», которое пройдет 5-7 октября! 7 октября можно насладиться блюзом, кантри и роком на концерте Уилла Барбера (Will Barber).

С 13 по 16 октября во время выставки «Les assisses de la cybersecurity» будут обсуждаться проблемы и вызовы кибербезопасности.

Музыка и юмор в конце года

Октябрь ознаменуется приездом всемирно известного пианиста Лан Лан (Lang Lang), который сыграет вариации Гольдберга и Баха.

С 26 по 28 октября пройдет экспертная встреча для сферы бизнеса и нетворкинга по электронной коммерции в Монако.

С 10 по 13 ноября — время посмеяться! Выступят комики Патрик Боссо (Patrick Bosso), Хасан из Монако (Hassan de Monaco) и Эли Семун (Elie Semoun).

11 ноября — день электронной музыки вместе с группой O’sisters. 25-27 ноября возвращается спорт: на этот раз здесь пройдет Шестая Всемирная конференция МОК по профилактике травм и заболеваний в спорте.

4 декабря Бенджамин Биолай (Benjamin Biolay) сыграет композиции из своего золотого альбома «Grand Prix». Наконец, 8 декабря все внимание достанется детям: шоу «Щенячий патруль» обрадует детей, а значит, и их родителей.

Узнать подробности о всех мероприятиях можно на сайте «Гримальди Форум».