











Дизайнер из Монако производит качественную одежду из переработанных отходов.

Когда Клаудию Шерки (Claudia Cherki) спрашивают о ее увлечениях, она не задумываясь отвечает: «мода и море». Дизайнеру не понадобилось много времени, чтобы объединить два своих интереса и предложить ассортимент высококачественной одежды на заказ, изготовленной из переработанных отходов, собранных в Средиземном море.

Получив степень MBA в области бизнеса в Университете Монако, а также пройдя обучение моде в Каннах у Aline Buffet, Клаудия Шерки поняла, что хочет внести свой вклад в сохранение экосистемы. Это сложная задача: по данным Oxfam, при производстве одежды ежегодно выделяется 1,2 миллиарда тонн парниковых газов, на текстильную промышленность приходится порядка 10% глобальных выбросов парниковых газов. Из-за «быстрой моды» индустрия стала одной из самых загрязняющих в мире.

Желание изменить мир моды

Клаудия Шерки решила создавать свою будущую линию одежды по-другому. Дизайнер хочет не только бороться с очень быстрым потреблением одежды, но и предпринимать действия по сохранению окружающей среды. Внимание Клаудии Шерки привлекло загрязнение океана. По данным неправительственной организации WWF, каждый год в Средиземное море сбрасывается более 600 000 тонн пластиковых отходов. По информации Planetoscope, 20 миллиардов тонн отходов выбрасываются в моря и океаны по всему миру.

Понимая печальную тенденцию, дизайнер решила действовать. Она стала послом сектора утилизации отходов Монако и регулярно общается по вопросам окружающей среды. В перспективе модельер хочет использовать переработанные отходы для изготовления одежды.

Все должны будут соблюдать новые правила

Сложный, но успешный вызов

Идею дизайнера оказалось нелегко выполнить. «Мне пришлось бороться», — говорит Клаудия. «Сейчас люди начинают понимать, а в то время люди, к которым я обращалась со своими идеями, говорили: то это за пластиковые отходы? Но это меняется, законы, охраняющие окружающую среду, становятся все строже. Все должны будут соблюдать новые правила», — добавляет она.







© Iulian Giurca / Caroli Com

Модельера не смутила скептическая реакция некоторых людей, и она запускает свой собственный бренд Claudia Signature. Для дизайнера Монако — идеальное место для инноваций и взгляда в будущее. Клаудия Шерки специализируется на пошиве постельного белья, рубашек, костюмов и даже матросской формы.



Клаудия Черки стала послом сектора утилизации отходов Монако © Все права защищены

Благодаря 100% европейскому производству, дизайнер внимательно следит за качеством ткани. Пряжа, используемая для изготовления волокон, производится из отходов, собранных рыбаками и неправительственными организациями. Затем отходы сортируются и превращаются в полимеры, которые в итоге оказываются более прочными и долговечными, чем традиционная пряжа. При этом стоимость такой одежды остается доступной. «Я остаюсь очень разумной и беру на себя ответственность, чтобы побудить людей сделать этот шаг», — говорит Клаудия.

Пока речи не идет и о международном экспорте — пока не будут найдены более экологичные пути транспортировки товаров. Усилия Клаудии Шерки приносят плоды, и она обратилась к молодым дизайнерам, которые планируют объединить индустрию и экологию. «Вы должны быть усердными, но в то же время страстно любить моду», — говорит она. Клаудия Черки надеется повысить осведомленность молодежи об экологических проблемах. Она также подготовила коллекцию экологически ответственных футболок на тему регби, сделанную в партнерстве с художником Лассегом (Lassegue). Она надеется, что через спорт и искусство можно передать идеи важности сохранения окружающей среды.