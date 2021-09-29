











В октябре Дени Альман (Denis Allemand) будет праздновать особый юбилей: 20 лет во главе Научного центра Монако. По этому случаю Monaco Tribune подготовил портрет этого выдающегося монакского ученого.

Дени Альман встретил нас в своем офисе в Научном центре Монако. Закатанные рукава, седина проступающая сквозь темные волосы. Это очень спокойный и внимательный человек. С Дени очень легко разговаривать. Его коллега по Научному центру Монако (CSM) называет его «паломником знаний», говоря о самых отдаленных местах, куда Дени Альман отправляется, чтобы прочитать лекции всего нескольким людям. Он является глубоко увлеченным своим делом человеком, счастье которого неразрывно связано с вечным поиском знаний. И, разумеется с передачей этих знаний.

Научный центр Монако стал тем, чем он является, именно благодаря Дени Альману. Однако ничего не предвещало монегаску и физиологу по образованию оказаться во главе Научного центра Монако и руководить им в течение двадцати лет.

Здесь было все, что нужно, все начиналось с нуля, это было великолепно.

Кораллы, пингвины и ДНК

Он пришел в НЦМ в качестве научного сотрудника 30 лет назад и занял пост директора 20 лет назад, чтобы полностью его реформировать. Для этого Дени и его бывший коллега запустили первую исследовательскую программу по изучению средиземноморских красных кораллов. Ведь это действительно краеугольный камень лаборатории — коралл. Сначала красный коралл, которым славится НЦМ, а затем тропический коралл.

«Здесь было все, что нужно, все начиналось с нуля, это было великолепно», — вспоминает Дени. Первой задачей было увеличение числа сотрудников. Появились новые люди, потом студенты… Сегодня лаборатория охватывает более 70 человек и является самой старой в мире лабораторией по выращиванию кораллов в искусственных условиях.

Затем был создан отдел морской биологии, который возник благодаря коралловому проекту. После чего появился отдел полярной биологии, сосредоточенный на изучении пингвинов, а также отдел медицинской биологии (три столпа НЦМ: кораллы, пингвины и ДНК). Это предмет гордости, поскольку «Центр был одним из первых, кто смог проводить ПЦР-тесты благодаря установленной здесь аналитической платформе».

© Научный центр Монако

© Научный центр Монако / A. Dias Mota

Знания, которые содержаться в книгах, останутся на двести лет; на интернет-сайтах этого не найти.

Научное наследие

ЦСМ — не единственный успех Дени Альмана, поскольку он также является профессором Университета Ниццы. «Я, вероятно, скоро уйду на пенсию», — признается Дени. Один из его бывших студентов займет его место в лаборатории Университета Ниццы. «Мое научное наследие в надежных руках», — говорит он с улыбкой. «Я очень рад этому, приятно видеть студентов, которые наконец-то превзошли тебя».

«Знаете, быть исследователем — значит быть любопытным. И мне это всегда нравилось. И любопытство, и передача знаний». Любопытство, знания и образование. Три основных аспекта личности профессора. А откуда берутся знания? В книгах, которые Дени годами накапливал в своем офисе и дома. «Я люблю читать, и это ужасно, потому что я больше не знаю, куда их девать…».

«Я являюсь представителем старшего поколения, которое считает, что книги очень важны. Не все можно найти в Интернете. Знания, которые содержатся в книгах, останутся на двести лет; на интернет-сайтах этого не найти». В доказательство этого Дени регулярно использует на конференциях «книгу о красном коралле, изданную в 1859 году».

Вполне естественно, что Дени стремится передать и свои знания будущим поколениям через свои книги. Ученый осознает важность роли посредника, которую должен выполнять исследователь, регулярно занимаясь научной популяризацией. Его последняя статья для журнала Espèces: «Des bras, des pattes et des tentacules», посвящена биоразнообразию.

Движимый призванием

Движимый «желанием делать что-то, желанием творить и познавать», Дени применяет ту же педагогику и в повседневной жизни. Помимо естественных наук, он читает о древней зоологии, о туризме в позапрошлом веке… Однако его любимая область — вернакулярная и скальная архитектура. Страсть, которая исходит, как вы уже догадались, из его любопытства.

«В молодости, я хотел посетить одно недоступное место. Однако, мне никак не удавалось туда попасть. Но однажды друг привел меня туда. Средневековое сооружение, расположенное на 20-сантиметровом узком хребте с 200-метровой пропастью под ним — совершенно фантастическая вещь. Это настолько меня увлекло, что я продолжил этим интересоваться». Затем Дени объединил усилия с другом-археологом для развития изучения этого типа архитектуры и уже опубликовал свои работы на эту тему.

А когда мы спрашиваем его, чем он занимается вне работы… «Я работаю дома», — отвечает он со смехом. «Важно оставить след для будущего, а не просто проводить исследования ради знаний. Эти знания должны быть переданы». Призвание — это размытая грань между работой и отдыхом, даже двадцать лет спустя.

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