











Создание Управления по космическим делам Монако укрепляет привлекательность Княжества в этом секторе.

Монако набирает обороты в быстро развивающейся сфере: частной аэрокосмической деятельности. 12 октября правительство Монако объявило о создании Управления по космическим вопросам в соответствии с намерением Князя Альбера II диверсифицировать экономику и укрепить привлекательность Княжества.

Перед Монако стоит амбициозная задача: поддержать компании космического сектора, уже созданные в Монако, создать привлекательную базу для тех, кто хочет открыть свое предприятие в Княжестве, и представлять Монако на международном уровне.

«Развитие космического сектора в Княжестве Монако усиливает привлекательность нашего суверенного государства в новой сфере», — подчеркнул в пресс-релизе Фредерик Гента (Frédéric Genta), межминистерский делегат по вопросам цифрового перехода.

В этой сфере уже созданы некоторые компании, занимающиеся производством спутников наблюдения за Землей, телекоммуникациями и созданием астромобилей.

Развитие космического сектора позволяет, среди прочего, лучше наблюдать за Землей и лучше понимать климатические явления, а также сократить цифровой разрыв, обеспечив широкополосную связь на территориях, которые ранее были изолированы.

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