











20 октября Князь Монако Альбер II посетил небольшую коммуну Ферретт (Ferrette), с которой исторически связана его семья.

Знаете ли вы, что Князь Монако также является графом Ферретта? Две семьи породнились в 1777 году после свадьбы Князя Монако Оноре IV и Луизы д’Омон, племянницы кардинала Джулио Мазарини. С тех пор сохраняются прочные связи между Княжеством Монако и коммуной Феррет в Верхнем Рейне.

Щедрое пожертвование на «Возрождение»

Князь Альбер II регулярно навещает различные регионы, связанные с историей его семьи. 20 октября Государь посетил коммуну Ферретт, где он торжественно открыл музей «Возрождение». В этом музее, открытом впервые с 1963 года, будут проходить постоянные и временные выставки, посвященные историческому наследию Ферретта.

Князь Монако Альбер II решил внести финансовый вклад в реконструкцию музея. Здание, построенное в 16 веке, нуждалось в капитальном ремонте. Для того, чтобы собрать 500 тысяч евро, была создана ассоциация «Trésors de Ferrette». Глава Ассоциации Жан-Жак Кильвассер (Jean-Jacques Kielwasser) высоко оценил щедрый вклад Княжества и выразил благодарность по поводу визита Князя Монако.

После Государь отправился в Сундгау (Sundgau) в южной части Эльзаса, где посетил некрополь своей семьи в церкви Сен-Жак, основанной в 1145 году Фредериком I, графом Ферреттским.