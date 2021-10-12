











Миниатюра павильона Монако на Всемирной выставке связывает Княжество и Дубай.

Дубай приходит в Монако! 8 октября Князь Альбер II торжественно открыл мини-версию павильона Монако360 ° на Всемирной выставке в Дубае. Мини-павильон расположен в Порт-Эркюль: его сложно не заметить благодаря уникальной геометрии и оттенкам синего.

В миниатюре находится модель павильона Монако и интерактивная площадка, демонстрирующая действия Княжества по энергетическому переходу. Еще один элемент — это интерактивная скамейка.

«Объединяя умы, строим будущее»

Интерактивная скамейка, нетипичный элемент мини-павильона, позволяет жителям Монако напрямую общаться с посетителями павильона в Дубае. Инициатива, идеально отвечающая теме Всемирной выставки этого года: «Объединяя умы, строим будущее».

Синий мини-павильон будет открыт для посетителей до конца марта.