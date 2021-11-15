13 ноября Монако было в центре внимания на Всемирной выставке-2020 в Дубае.

Один день, одна страна: таковы правила Всемирной выставки. В этом году 13 ноября было посвящено Монако на Экспо-2020. На мероприятии присутствовал Князь Альбер II, а также Принцесса Стефания и ее дети.

«История Монако на Всемирных выставках насчитывает почти 150 лет. Мне было девять, когда я впервые посетил Всемирную выставку в Монреале в 1967 году вместе с Князем Ренье III, Княгиней Грейс и моей сестрой Принцессой Каролиной. Это часть долгой династической традиции, ведь Монако впервые приняло участие во Всемирной выставке в Вене в 1873 году при Князе Карле III». Князь Альбер II

Налоговая конвенция и культура Княжества

День Монако на Всемирной выставке прошел под знаком инноваций и культуры. Инновациям уделяется колоссальное внимание на Экспо-2020, ведь темы выставки звучит так: «Объединять умы, создавать будущее».

Развивая двусторонние отношения, делегации Княжества и Дубая подписали соглашение о борьбе с уклонением от уплаты налогов и об устранении двойного налогообложения.

Во второй половине дня в павильоне Монако кипела культурная жизнь. Оркестр карабинеров Князя играл во время официальной церемонии, позже уступив место цирковым артистам фестиваля Монте-Карло.

Наконец, день завершился стильно: танцоры Балета Монте-Карло исполнили «Core Meu».