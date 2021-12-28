Согласно исследованию компании Knight Frank, специализирующейся на международной недвижимости премиум-класса, опубликованному в 2021 году, цены на объекты недвижимости в Монако — самые высокие в мире.

Цены, побившие все рекорды… Несомненно, Княжество привлекает владельцев крупнейших капиталов! Не вызывает удивления, что последнее исследование Knight Frank демонстрирует превосходство Монако на международном рынке недвижимости.

Вот уже несколько лет Монако возглавляет мировой рейтинг цен на недвижимость, привлекая, таким образом, богатейших иностранных инвесторов. По данным британского агентства Savills, средняя цена за квадратный метр в Княжестве составляет 47 600 €.

Миллион долларов за 15 квадратных метров

Компания Knight Frank, в качестве наглядного сравнения, предложила ознакомиться с объектом недвижимости, который возможно было бы приобрести за скромную сумму в один миллион долларов (примерно 880 000 евро). В Монако за эти деньги вы сможете стать счастливым обладателем студии в … 15 квадратных метров.

К примеру, та же сумма позволит вам получить в собственность квартиру площадью 23 квадратных метра в Гонконге, 31 квадратный метр – в Лондоне, 34 квадратных метра – в Нью-Йорке и 35 квадратных метров – в Женеве. Сингапур, Париж, Лос-Анджелес, Сидней и Шанхай занимают пять последних строчек в рейтинге самых дорогих городов мира.