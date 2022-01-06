Долгожданная выставка под названием «Christian Louboutin L’Exhibition[niste]» пройдёт в Гримальди Форуме с 9 июля по 22 августа.

Художник чрезмерности, эксцентрик, ошеломляющий творец, визионер… Определений и эпитетов, описывающих Кристиана Лубутена, — множество! К нему будет приковано всеобщее внимание, в рамках выставки “Christian Louboutin, L’Exhibition[niste]”, которая пройдёт летом в Гримальди Форуме.

Эта флагманская выставка уже была представлена в 2020 году во Дворце Порт-Доре (Palais de la Porte Dorée) в Париже, но куратор Оливье Габе (Olivier Gabet) переосмыслил её и адаптировал специально для экспозиции в Княжестве. Выставка площадью 2000 квадратных метров представляет собой ретроспективу, прославляющую фантастическую работу Кристиана Лубутена.

Любители красивой обуви смогут полюбоваться уникальными образцами и культовыми моделями. Сюжетам, оказавшим влияние на дизайнера, будет уделено особое внимание: океан, Русский балет Дягилева, поп-арт, африканское искусство… Также, можно будет познакомиться с совместными проектами Кристиана Лубутена и таких художников, как Дэвид Линч (David Lynch), Бланка Ли (Blanca Li) или Аллен Джонс (Allen Jones).

А пока?

В ожидании лета, Гримальди Форум подготовил для вас еще много сюрпризов, и было бы досадно пропустить их… Программа сезона 2021-2022 включает в себя концерты Карлы Бруни (Carla Bruni) 7 января и Яроля Пупо (Yarol Poupaud) 24 марта. 7 и 19 мая на сцену выйдут Кристоф Маэ (Christophe Maé) и Игги Поп (Iggy Pop), а 6 июля — Франсис Кабрель (Francis Cabrel).

Вы также сможете посетить концерт дуэта Les Virtuoses 3 июня и спектакль «Шале в Гштаде» («Un Chalet à Gstaad») 22 марта в Театре Княгини Грейс.