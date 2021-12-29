Обзор важных событий в жизни Княжества.

Странствующий кусок ледника — 18 декабря Князь Альбер II провёл встречу с представителями Олимпийского комитета Словении. Последние преподнесли ему символический подарок — кусок ледника с горы Триглав, являющейся высочайшим пиком Юлийских Альп (2864 метра над уровнем моря).

По случаю Зимних Олимпийских Игр, открытие которых запланировано на 4 февраля в Пекине, Олимпийский комитет Словении поспешил привлечь внимание общественности к вопросам сохранения окружающей среды. Так, кусок массы с горы Триглав совершил путешествие через страны Европы, в целях тревожного оповещения о резком таянии ледников. За столетие площадь Триглавского ледника сократилась с 45 гектаров до чуть менее 7 гектаров…

© Photo Gaetan Luci / Княжеский Дворец

Еще есть свободные места на концерт Карлы Бруни – Являетесь ли вы поклонниками творчества Карлы Бруни? Хорошая новость: всё еще доступны к продаже билеты на её концерт 7 января в Гримальди Форуме (39 евро за место в категории «эконом»). После семилетнего отсутствия франко-итальянская певица подтверждает своё возвращение крайне личным и мелодичным альбомом.

Обязательное ношение шлема для пользователей электросамокатами – В целях снижения риска несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий, Правительство приняло решение обязать всех пользователей электрических самокатов к ношению шлема. Это положение вступит в силу 24 января.

Яхт-клуб: Борис Херрманн возобновил сотрудничество с Malizia – Шкипер Борис Херрманн (Boris Herrmann), занявший 5-е место в регате Vendée Globe, снова подписал контракт с командой Malizia на 5-летний срок. Регаты Route du Rhum 2022, Ocean Race 2023, Vendée Globe 2024/2025… Программа Бориса Херрманна на борту Malizia 3 обещает быть насыщенной. 16 декабря в Яхт-клубе присутствовал Князь Альбер II, официально утвердивший возобновление соглашения спортсмена с командой.