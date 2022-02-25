Более 300 участников Международного Фестиваля Игр в Каннах со всех уголков планеты приготовили для нас множество сюрпризов!

Во Дворце Фестивалей царит оживлённая атмосфера! С 25 по 27 февраля, после двухлетнего перерыва, пройдёт 35-й Международный Фестиваль Игр. На мероприятии будут представлены игры для пользователей всех возрастов, как профессионалов, так и любителей. Команда Monaco Tribune делится своим топ-5 лучших игр.

1. Oltréé: фантастическая средневековая ролевая игра

© Benoît Sorre

В волшебном мире Oltrée вы можете управлять персонажем на выбор: ремесленник, эрудит, солдат или путешественник. При помощи ваших товарищей по игре вы должны будете выполнить возложенную на вас миссию, которая меняется с каждой партией. К тому же, более сумрачное дополнение к игре (с вампирами, упырями и скелетами в меню) будет доступно уже в мае, что позволит создавать новые сценарии!

Для Тибо (Thibault) из издательства Studio H эта кооперативная ролевая и очень красочная игра позволяет погрузиться в настоящий квест: «Мы воплощаем персонажей Дозора в сценарии, который раскрывается постепенно. Мы – доблестные герои, защищающие вдову и сироту, мы боремся с драконами… В мире Oltrée есть всё!»

Фабрис, Бенжамен, Гийом, Матьё и Жером (Fabrice, Benjamin, Guillaume, Mathieu, Jérôme), пятеро друзей, которые часто играют вместе, только что одержали победу в партии: «Это очень приятная и кооперативная игра! В сюжете встречается много перипетий, а повествовательная сторона великолепна! В игре достаточно дополнительных действий, чтобы мы не чувствовали, что постоянно выполняем одно и тоже.»

Возраст: от 10 лет

Цена: 60 евро

2. Iki: путешествие на Восток

© Benoît Sorre

При помощи красочной доски, игра Iki приглашает нас открыть для себя Японию эпохи Эдо (Edo). В порту квартала Нихонбаси (Nihonbashi) игроки торгуют своими запасами, зарабатывая очки и получая возможность одержать победу в партии!

Матьё из издательства Sorry We Are French так объяснил тему игры: «Мы погружаемся в жизнь Токио периода 1600-1700 годов. Все карты – разные, и они представляют собой мелкие ремёсла того времени, а ведь их больше 60-ти!»

Возраст: от 14 лет

Цена: 50 евро

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3. Bubble Sories: квест-игра для маленьких детей

© Benoît Sorre

Не забыли разработчики и о самых молодых игроках! Амбр (Ambre), стажер издательства Blue Orange, представляет игру Bubble Stories на детском стенде.

Принцип прост: дети должны будут найти персонажей или определённые предметы, перевернув карты. Но будьте внимательны к картам-тупикам («Impasse»): их нужно избегать, если вы хотите получить титул Золотого искателя приключений!

Развлекательная игра, в которую малыши могут играть и без умения читать: «Ребёнок всегда выигрывает партию, но у него есть возможность улучшить свой результат, вытягивая меньше карт-тупиков, поэтому ему хочется начать игру заново. Так, на наш стенд три раза возвращались двое детей 4-х и 6-х лет, чтобы сыграть снова. Более того, коробка игры очень маленькая. Это практичный формат для путешествий!

Возраст: от 4 лет

Цена: 10 евро

4. Les Ruines Perdues de Narak: приключение на неизведанном острове

© Benoît Sorre

Затерянные руины Нарак ждут страстных искателей приключений! Во время экспедиции вы сможете обнаружить затерянные артефакты, перемещаясь по доске благодаря картам и запасам и сражаясь с грозными стражниками, которые обязательно встанут на вашем пути!

Для Мартена (Martin), представителя издательства Iello, преимущество этой игры заключается в графической разработке: «Это поистине атмосфера Индианы Джонса (Indiana Jones), приключения в самом сердце джунглей. Фигурки фишек и запасов прекрасно исполнены: миниатюрные археологи, миниатюрные выгравированные дощечки, рубины, кремневые наконечники…»

Игру протестировал Жером (Jérôme), опытный игрок. Ему понравилась стратегия: «Можно образовывать множество комбинаций. Тонкости игры ощущаются после 4-й или 5-й партии. Перед нами открывается гостеприимная вселенная.»

Возраст: от 14 лет

Цена: 65 евро

5. Happy City: игра для создания хорошего настроения

© Benoît Sorre

Кто не мечтал жить в идеальном городе? Благодаря Happy City, за время одной только партии игроки могут построить свой собственный счастливый город! Цель: управлять своими доходами, вытягивая карту за картой, чтобы привести в город людей и сделать их счастливыми!

Майк (Mike) из компании Cocktail Games, делится подсказками о том, что нас ждёт: «В игре вы найдёте маленькие смешные здания, как то ранчо единорогов или школа ведьм. Это позволяет играть всем: каждый может построить свой маленький городок, но нужно использовать тактику. Это очень инстинктивная игра.»

Каролин, Таня и Элоди (Caroline, Tania, Elodie) только что начали партию. Три подруги были сразу же очарованы визуальным аспектом игры: «Материалы красивые, темы приятные, а цвета очень красочные! В неё можно играть вместе с детьми.»