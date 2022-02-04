Зимние каникулы начинаются уже сегодня! Редакция Monaco Tribune предлагает вам топ-5 мероприятий для семейного отдыха.

1. Исследуйте морские глубины

Почему бы не начать каникулы с похода в Музей океанографии (Musée Océanographique)? Вас ждут интересные экспозиции, квесты и другие развлечения! Дети от 6 до 12 лет смогут записаться в клуб Oceano, где в течение пяти дней они будут открывать для себя тайны океана в ходе веселых научно-познавательных занятий.

Дополнительная информация

2. Посетите открытие Карнавала в Ницце

В пятницу 11 февраля состоится торжественное открытие карнавала в Ницце! Церемония состоится на площади Массена в 18:30 (вход бесплатный). Одночасовое шоу со светомузыкой будет посвящено теме «Царя зверей». В програме: шествие Короля и Королевы карнавала, цветочный парад, музыкальный ансамбль, а также танцевальное шоу. Не забудьте свой костюм! Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы выиграть билеты на другие не менее интересные мероприятия, в том числе Фестиваль лимонов (Fête du Citron) в Ментоне!

Дополнительная информация

3. Посетите эксклюзивную фотовыставку, посвященную Княжеской семье

До 31 марта в Ирландской библиотеке Княгини Грейс проходит фотовыставка, посвященная официальному визиту в Ирландию Князя Альбера II, наследного принца Жака и принцессы Габриэллы в сентябре 2021 года. Это возможность по-новому взглянуть на узы, связывающие Монако и Ирландию – родину предков Княгини Грейс по отцовской линии.

Дополнительная информация

© Ed Wright Images

4. Сходите на концерт Моцарта

В воскресенье, 6 февраля, в 18:00 в Аудитории Ренье III состоится выступление итальянской оперной певицы Чечилии Бартоли (Cecilia Bartoli) и пианиста Дэвида Фрэя (David Fray) под дирижерством Казуки Ямады (Kazuki Yamada), которые исполнят концерты и симфонии легендарного Вольфганга Амадея Моцарта. Поспешите забронировать последние места на концерт!

Бронирование по телефону +377 98 06 28 28

5. Устройте кулинарный мастер-класс в кругу семьи

Если вы предпочитаете отдохнуть в атмосфере домашнего уюта, почему бы не устроить кулинарный мастер-класс в кругу ваших близких? Откройте для себя подборку лучших рецептов из горьких апельсинов от наших читателей. Порадуйте себя вкусным вареньем, тортом или ликером!