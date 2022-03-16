До 8 мая компания Société des Bains de Mer (SBM) видит жизнь в розовом цвете.

Возможно, вы уже любовались розами, расцветшими в Монте-Карло 8 марта. Эти удивительные поэтичные инсталляции были установлены по заказу компании Société des Bains de Mer, в рамках весеннего мероприятия «Ma Vie en Rose Monte-Carlo» («Моя жизнь в розовом цвете в Монте-Карло»).

Розами ветров, созданными Евой Дмитренко (Eva Dmitrenko) и Селин Пажес (Céline Pagès), молодыми художницами из Высшей Школы Пластических Искусств (Pavillon Bosio), можно полюбоваться повсюду: от гостиницы «Эрмитаж» (Hôtel Hermitage) до квартала One Monte-Carlo, от Садов Булингрин (Jardins des Boulingrins) до аллеи Франсуа Блан (allée François Blanc). Также, Патио гостиницы Hôtel de Paris наполнен магнолиями, а в Атриуме Казино Монте-Карло (Atrium du Casino de Monte-Carlo) предлагается возможность сделать селфи в декорациях «Ma Vie en Rose».

Что касается гастрономии, знаменитый шеф-повар, обладатель мишленовской звезды Марсель Равен (Marcel Ravin) будет угощать своих гостей в гостинице Monte-Carlo Bay, у крытого бассейна, где 30 апреля подаст к столу роскошный ужин под названием «Rose is the Future» («Роза – это будущее»). В свою очередь, 7 мая гостиница «Эрмитаж» предложит посетителям мероприятие под названием «Rose is Rosé»: дегустацию выдающихся вин, в сотрудничестве с компанией Moët & Hennessy – LVMH.

В этот же день на сцену Оперы Гарнье (Opéra Garnier) поднимутся участники бурлеск-журнала Glamonatrix с престижный спектаклем, во время которого Дита фон Тиз (Dita Von Teese) и её артисты представят публике новые номера.

Наконец, Казино Монте-Карло и Café de Paris предложат большую игру под названием Ma Vie en Rose для всех участников прогаммы лояльности My Monte-Carlo. На кону: возможность выиграть 40 призов общей стоимостью 30 000 евро на всей территории курорта!

Ознакомьтесь с полной программой на сайте Monte-Carlo SBM