В Монако запланировано четыре показа, билеты на которые разлетаются мгновенно.

Этот балет знаменует собой открытие сезона. Под руководством хореографа Жана-Кристофа Майо (Jean-Christophe Maillot), с 28 апреля по 1 мая Балет Монте-Карло (Les Ballets de Monte-Carlo) представит на сцене Гримальди Форума Монако детективную историю по мотивам произведения Жана-Мари Лаклаветина.

В центре сюжета: мафия, мир криминала, коррупция, месть, секс и хищные инстинкты — и всё это в декорациях любовного треугольника, образованного тремя друзьями: Ирис, Адамом и Волком. Мафиози-эротоман Спрут, его Химеры и Полицейские Псы также являются частью этого мира, перенося зрителя в сюрреалистичный мир триллера в жанре нуар.

Спустя 20 лет после первого показа хореография была осовременена, объединив танец и кино. В век цифровых технологий «каждый подглядывает, за каждым шпионят. Все позируют, и все наблюдают».

Бронирование и покупка билетов уже доступны на сайте.