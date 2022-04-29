Monte-Carlo Beach вновь открывает двери для посетителей, и в новом сезоне за кухню ресторана Elsa отвечает молодой шеф-повар Мелани Серр.

Долгое ожидание подходит к концу: 12 мая Monte-Carlo Beach примет первых посетителей. Во время зимнего перерыва был восстановлен первоначальный вид пляжа в стиле 1930-х годов и обновлена мебель в интерьере.

Нетронутый уголок природы с видом на залив и виллу La Vigie принесли Monte-Carlo Beach славу спокойного райского места, где, в том числе, тщательно заботятся об экологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отель Monte-Carlo Beach – «зеленая лаборатория» Монако

Весна — синоним обновления, поэтому ресторан отеля также претерпел качественные изменения. В новом сезоне за кухню ресторана Elsa отвечает Мелани Серр, которая намерена сохранить и развить концепцию органической кухни из местных продуктов.

Бывший шеф-повар ресторана Atelier Étoile из империи Жоэля Робюшона Мелани Серр делает ставку на гармонию вкусов и цветов. «Меня особенно привлекает концепция «от поля до стола потребителя», мне нравится варьировать подачу сезонных фруктов и овощей, превращать блюдо в нечто возвышенное, отдавая должное и проявляя уважание к дарам моря и земли».