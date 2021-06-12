











Отель Monte-Carlo Beach, расположенный на восточной границе Монако, совершает «зеленую» революцию в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса класса люкс. Заведение является прекрасным примером того, как роскошь может отлично сосуществовать с сохранением биоразнообразия и внедрением инновации в области устойчивого развития.

Отель Monte-Carlo Beach — это островок зелени на берегу каменных джунглей. Сосны отеля, расположенного на Пуант-де-ла-Вижи в Рокбрюн-Кап-Мартен, являются пристанищем для чаек, стрижей, серых цапель и нескольких исчезающих видов.

У нас приютился слеток орла, хотя этот вид редко залетает в городские районы Эммануэль Тайяндье, заместитель директора отеля Monte-Carlo Beach

Иногда на этом скалистом выступе прячется левантский буревестник — отличный ныряльщик, способный охотиться за добычей на глубине до 40 метров. В то же время, согласно Красной книге Франции, составленной Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП), эта морская птица находится под угрозой исчезновения.

Сосны отеля Monte-Carlo Beach на фоне растущей урбанизации Монако / © Alizée Mosconi

От левантского буревестника до королевского орла

Несколько канареечных вьюрков, маленьких птиц с ярко-желтым оперением также нашли свой дом в этом убежище Лиги защиты птиц (LPO). Этот вид также входит в Красную книгу и классифицирован как «уязвимый». Его высокотональное пение можно порой услышать в тени сосен отеля.

Здесь можно увидеть и других редких птиц: «У нас приютился слеток орла, хотя этот вид редко залетает в городские районы», — говорит Эммануэль Тайяндье (Emmanuel Taillandier), заместитель директора Monte-Carlo Beach.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчезающие сокровища Средиземноморья: спасение редких видов птиц, обитающих в Монако

«Прошло более тридцати лет с тех пор, как я начал работать в группе компаний Société des Bains de Mer. Я не перестаю восхищаться этому хорошо оберегаемому, но хрупкому месту». Глядя на лазурный горизонт, на мгновение забываешь о печальной реальности Средиземного моря — оно загрязнено огромным количеством микропластика (1,25 миллиона фрагментов на квадратный километр). «Море страдает», — сожалеет Эммануэль Тайяндье.

За последние двадцать лет я видел, как пляж отеля Monte-Carlo Beach отступил более чем на 5 метров и постепенно исчез из-за эрозии Эммануэль Тайяндье, заместитель директора отеля Monte-Carlo Beach

Monte-Carlo Beach возродил свой исторический пляж

«За последние двадцать лет я видел, как пляж отеля Monte-Carlo Beach отступил более чем на 5 метров и постепенно исчез из-за эрозии», — рассказывает заместитель директора. В апреле прошлого года этот пляж, «выход к морю которого долгое время оставался забетонированным», наконец-то обрел свой первоначальный вид 1930-х годов.

Теперь пляж покрыт мелкой галькой из реки Дюранс и защищен подводной дамбой. Он вновь обрел свои 1000 квадратных метров. Песчаное дно, усеянное посидонией и камнями, теперь является домом для многочисленных видов флоры и фауны. Настоящий «питомник» для рыб на границе Монако!

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчезающие сокровища Средиземноморья: эрозия побережья Лазурного берега

Monte-Carlo Beach и его борьба против перерасхода

В отеле Monte-Carlo Beach ничего не выбрасывается, но все преобразуется: стекло, пластик, лампочки и батарейки перерабатываются, пищевые масла собираются для производства мыла, а органические кухонные отходы превращаются в гранулы, которые используются в других отраслях.

Эммануэль Тайяндье рад, что в соснах лесу на территории отеля нашли приют исчезающие виды птиц / © Alizée Mosconi

Еще более удивительно, что заведение собирает окурки своих клиентов, чтобы одна ассоциация в Марселе могла превратить их в офисные аксессуары. «В настоящее время мы думаем о том, как дать вторую жизнь использованному мылу», — говорит заместитель директора этого учреждения, сертифицированного по стандарту Green Globe с 2014 года.

Несколько небольших жестов позволили отелю значительно сократить потребление воды. Так, сотрудники отеля чистят парковку с помощью электрической воздуходувки и предлагают гостям не менять постельное белье каждый день. «В то же время мы сокращаем использование химических веществ».

В то время как шеф-повар Манон Флери (Manon Fleury), специалист по «безотходной» кухне, начала работать в заведении в прошлом месяце, Monte-Carlo Beach старается поддерживать местных производителей. Так, заведение отдает предпочтение винам из Прованса и закупает свежие овощи на ферме Domaine d’Agerbol, расположенной у границы Монако. «Таким образом, мы надеемся внести свой вклад в сохранение рабочих мест в регионе».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ресторан Elsa встречает нового шеф-повара: кухня с «нулевыми отходами»