











Монако и Приморские Альпы являются средой обитания большого разнообразия птиц. Однако, с учетом высокой урбанизации региона и вмешательства человека в их природную среду, существование некоторых видов находится под угрозой.

Совсем недавно орнитологи заметили парочку сапсанов, которые свили гнездо на утесах скалы Монако, неподалеку от садов Сен-Мартен. Это прекрасная новость, исходя из того, что эти птицы, любящие гнездиться на скалах у моря или в высокогорье, почти вымерли (как и многие другие хищные птицы) в 1950-х годах. «Сапсаны довольно долго были мишенью охотников и работников сельскохозяйственной сферы. Они воспринимали этих хищных птиц как конкурентов», — обьясняет Амин Флитти (Amine Flitti), директор Лиги защиты птиц региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. «Хищников часто не любят, хотя они играют очень важную роль: они обеспечивают надлежащий баланс экосистем».

Во Франции развитие законодательства в области защиты видов и запрет высокотоксичных пестицидов, таких как ДДТ (которые привели к фактическому исчезновению сапсана из-за ослабления его яичной скорлупы), постепенно позволило этому виду восстановить его естественную среду обитания в течение 1980-х годов.

Очистка территории для соколов Монако / © Л. Акилина — Управление по защите окружающей среды

Сапсаны, гребенчатые бакланы…

Гнездящиеся на скалах сапсаны, особенно чувствительны к малейшему вмешательству человека в их среду обитания. Пеший турист, парапланерист или альпинист — любой, малейшим своим присутсвием, может вынудить птицу улететь на поиски более спокойной среды обитания. Поэтому, отряды орнитологов наблюдают за сапсанами, обитающими в Монако и в Приморских Альпах, практически в круглосуточном режиме. «Мы пытаемся обеспечить выживание вида, в частности, удвоив нашу бдительность во время сезона размножения этих хищных птиц, с января по май», — говорит Амин Флитти.

Воды Монако являются местом обитания другого редкого и исчезающего вида — гребенчатого баклана. Эта черная птица, с перепончатыми лапками и очень тонким клювом, является отличным средиземноморским рыбаком, который обитает и размножается в Княжестве с 2015 года. «Общая популяция этого вида в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег остается очень маленькой, — говорит Амин Флитти, — и может быть значительно уменьшиться, в результате даже небольшого разлива нефти или дегазации кораблей».

Эти виды нам нужны, так как они очищают деревья от насекомых-вредителей

Установка скворечников / © J.C. Vinaj

Птица либо адаптируется либо улетает

Пустые стволы деревьев, щели в фасадах или крышах —эти полости необходимы для выживания многих птиц, так как позволяют им зимовать и гнездиться весной. К сожалению, они становятся все более редкими на все более урбанизированной территории Монако. «Уже три года действует программа установки скворечников для птиц, которых все меньше можно встретить в городе, а именно для лазоревок или воробьев», — рассказывает Людовик Акилина (Ludovic Aquilina), руководитель отдела природного наследия в Управлении по охране окружающей среды Княжества. «Эти виды нам нужны, так как они очищают деревья от насекомых-вредителей, в частности, от моли. Это позволяет нам не использовать токсичные средства» для обработки деревьев.

Некоторые птицы, которые когда-то обитали на утесах и на скалистой местности, как, например, горихвостка-чернушка, гнездятся теперь на городских зданиях и поют на антеннах домов. Хотя птицы иногда приспосабливаются к нашему присутствию, по-прежнему необходимо сохранять их естественную среду обитания.

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