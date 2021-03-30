











В связи с повышением уровня воды, влиянием волн и продолжающейся застройкой прибрежной зоны, побережье Лазурного берега находится под угрозой исчезновения. Именно поэтому, Международный союз охраны природы (МСОП) внес эту природную зону в Красную книгу экосистем Франции. Рассмотрим подробнее причины разрушения этого настоящего природного сокровища Средиземноморья.

Лазурный берег — одно из самых желанных мест на земле. Высокий уровень урбанизации, вызванный высокой плотностью населения, приводит к тому, что природные пляжи Ривьеры часто вытесняются парковками, искусственными валунами или частной застройкой. Вместе с этим, побережье подвергается риску ускоряющегося повышения уровня воды Средиземного моря. В связи с этим, прибрежная зона Лазурного берега может исчезнуть с карт в ближайшие несколько десятилетий.

Карманные пляжи Лазурного берега под угрозой

Почти 40% песчаных пляжей средиземноморского побережья Франции подвергаются эрозии. В регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, небольшие песчаные бухты, так называемые «карманные пляжи», классифицированы Международным союзом охраны природы (МСОП) как «уязвимые».

То, что принято называть «очисткой», фактически ослабляет эти экосистемы и их биоразнообразие

«Туристическая деятельность в регионе побуждает хозяев пляжей очищать берег от посидонии, «морской травы», которую волны прибивают к берегу и образуют естественную защиту против эрозии», — объясняет Аликс Сов, заведующий миссией Красной книги экосистем, составленной французским комитетом МСОП. «То, что принято называть «очисткой», фактически ослабляет эти экосистемы и их биоразнообразие, поскольку слой посидонии является домом для жизни, а именно для микроорганизмов и мелких беспозвоночных, которыми питаются морские птицы».

Вытаптывание также угрожает растительности этих экосистем, которые до сих пор удерживают песок. Как рассказывает Аликс Сов, для того, чтобы уберечь обновление очень важной для экосистем растительности, ставятся специальные деревянные заборы, которые направляют потоки людей в обход этих защищаемых зон.

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Пляжи Лазурного берега подвергается риску ускоряющегося повышения уровня воды Средиземного моря © Unsplash

Восстановление пострадавших экосистем

В департаменте Вар только что был восстановлен песчаный пляж Vieux Salins, а также его береговая линия. «Он почти полностью исчез под каменной оградой, которая ускорила процесс эрозии», — рассказывает Франсуа Фушье, делегат региона Прованс-Альпы-Лазурный берег в Национальном агентстве по защите побережья. «Действительно, когда волны бьются об эту ограду, они уносят с собой песок, который находится у подножия этих блоков из камня и бетона, — объясняет он, — чем сильнее волны, тем больше песка они уносят в море, подобно игре в сквош».

На острове Пор-Кро (Port-Cros), у побережья Йера (Hyères), разворачивается другой сценарий, еще менее обнадеживающий. «Если мы все еще наслаждаемся маленькими пляжами, которые этот архипелаг предлагает сегодня, есть большая вероятность того, что из-за изменения климата и повышения уровня воды в море, эти заливы потеряют значительное количество песка».

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