











Финансовый пакет в 2,7 млн евро и одиннадцать проектов, в том числе шесть — в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Межрегиональное управление по Средиземноморью (La Direction Interrégionale de la Méditerranée) поддерживает несколько инициатив на Ривьере, направленных на уменьшение воздействия якорей судов на луга посидонии. Это морское растение часто называют «легкими» Средиземного моря.

Луга посидонии удерживают значительное количество CO2 в море. Например, на Корсике от 10 до 15% углерода, выделяемого островом, накапливается водными растениями: это снижает загрязнение атмосферы.

К сожалению, посидонии в водах Средиземного моря угрожает урбанизация прибрежной зоны, загрязнение моря и якоря судов, которые разрывают растения на дне. Луга посидонии очень сложно восстановить, так как они растут крайне медленно. Водное растение вырастает всего на метр в сто лет.

Подводные луга страдают от якорей

Принимая во внимание угрозы посидонии, Межрегиональное управление по Средиземноморью поддержало одиннадцать проектов. Некоторые из них будут реализованы в городах Корсики, а также на Антибах и в национальном парке Порт-Кро. Среди проектов — строительство специальных причалов для судов и разработка экологически устойчивых якорных устройств, в также установка предупреждающих буев.

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