Living in Monaco ждёт граждан и жителей Монако на своём необычном вечере.
Одним из гвоздей программы станет исключительный приём. Вино и шампанское отобраны специально, чтобы оттенить вкус изысканных закусок, предложенных шеф-поваром ресторана Tavolo в отеле Colombus Венсаном Ёртбизом (Vincent Heurtebise). Именно этот прелестный отель был выбран в качестве места проведения вечера, организованного журналом Living in Monaco для жителей Княжества
«С самого первого печатного выпуска Living in Monaco нашей главной целью было сблизить людей и Княжество. В фокус внимания журнала попадают самые вдохновляющие истории и значительные достижения монегасков и резидентов. Мы высоко чтим местное сообщество и искренне рады собрать вместе этих воодушевляющих людей на нашем единственном в своём роде мероприятии», — сказал Жолт Земерски, основатель журнала, выходящего в Монако уже более десяти лет.
Развлекать гостей будет Dj Grace Plus. Ожидается, что мероприятие посетят более ста гостей, преимущественно по приглашениям. Вы также можете приобрести свой билет онлайн.
Полезная информация:
- Когда: 14 апреля 2022
- Во сколько: 18:30-21:30
- Место проведения: ресторан Tavolo, Columbus Hotel Monaco, 23 авеню де Папален (23 Avenue des Papalins)
- Дресс-код: Business Casual
- Купить билеты онлайн
- Дополнительная информация: info@monacoresidentsmagazine.com