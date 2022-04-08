Living in Monaco ждёт граждан и жителей Монако на своём необычном вечере.

Одним из гвоздей программы станет исключительный приём. Вино и шампанское отобраны специально, чтобы оттенить вкус изысканных закусок, предложенных шеф-поваром ресторана Tavolo в отеле Colombus Венсаном Ёртбизом (Vincent Heurtebise). Именно этот прелестный отель был выбран в качестве места проведения вечера, организованного журналом Living in Monaco для жителей Княжества

«С самого первого печатного выпуска Living in Monaco нашей главной целью было сблизить людей и Княжество. В фокус внимания журнала попадают самые вдохновляющие истории и значительные достижения монегасков и резидентов. Мы высоко чтим местное сообщество и искренне рады собрать вместе этих воодушевляющих людей на нашем единственном в своём роде мероприятии», — сказал Жолт Земерски, основатель журнала, выходящего в Монако уже более десяти лет.

Развлекать гостей будет Dj Grace Plus. Ожидается, что мероприятие посетят более ста гостей, преимущественно по приглашениям. Вы также можете приобрести свой билет онлайн.

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