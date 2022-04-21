Монакская художница украинского происхождения Зоя Скоропаденко продолжает серию своих картин «Sakura at night» в Японском саду Монако.

Сезон «Ханами», созерцания цветов, начался в Японии, но также и в Монако. Многогранная художница Зоя Скоропаденко в настоящее время рисует цветущую сакуру в Японском саду.

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Отчаявшись от невозможности поехать в Японию на традиционное весеннее цветение из-за пандемии, Зоя Скоропаденко решила писать свои полотна прямо в Княжестве. Для своей серии «Sakura at night», начатой 10 лет назад, Зоя Скоропаденко избрала изображение сакуры ночью, вспоминая свои мирные токийские ночи. Для нее ночь и ее мягкий свет открывают красоту странных теней эфемерных цветов дикой японской вишни.

Прогуляйтесь по саду, полюбуйтесь цветущими деревьями сакуры и понаблюдайте за карпами кои, которые мирно плавают среди кувшинок и лотосов.

Часы работы: с 9 утра до 17.45 или 18.45 (в зависимости от сезона)