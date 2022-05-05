С 13 по 15 мая в Княжестве состоится аукцион Bonhams «Великие модели автомобилей в Монако». Десятки раритетов выставлены для обозрения в отеле Fairmont Monte-Carlo. Редакция Monaco Tribune сделала свой выбор и предлагает вашему вниманию пять фаворитов, выставленных на торги в эти выходные.

1988 Porsche 959 Komfort

© Paul Charoy / Monaco Tribune © Paul Charoy / Monaco Tribune

Производитель выпустил всего 292 экземпляра данной модели. Концепт был разработан в начале 1980-х годов, но его производство быстро стало ограниченным. Автомобиль был спроектирован в двух вариантах: Comfort и Sport, которые отличаются интерьерным решением. На момент своего выпуска 1988 Porsche 959 Komfort получил статус самого быстрого серийного автомобиля в мире. В 1986 году Рене Метж (René Metge) и Доминик Лемуан (Dominique Lemoyne) выиграли ралли «Париж-Дакар» на своем Porsche 959. Оценочная стоимость: 1,4 — 1,6 млн. евро.

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1970 Jaguar E-TYPE SERIES II 4.2 LITRE ROADSTER

© Paul Charoy / Monaco Tribune © Paul Charoy / Monaco Tribune © Paul Charoy / Monaco Tribune

Этот автомобиль принадлежит Альфреду «Фреди» Зурбрюггу. Если это имя ничего вам не говорит, то имя предыдущего владельца этого красавца вы знаете наверняка. На съемках фильма «Ле-Ман» 1971 года звезда Голливуда Стив Маккуин предложил одному из поваров на съемочной площадке выбрать автомобиль, на что Альфред «Фреди» Зурбрюгг просто ответил: «У меня нет прав». Но Маккуин продолжал настаивать, и Фреди выбрал Jaguar из нескольких автомобилей, купленных для съёмок. 52 года спустя этот раритетный экземпляр всё ещё как новенький и выставлен на торги. Оценочная стоимость: 250 000€ – 350 000€.

1927 Bugatti TYPE 35 B

© Paul Charoy / Monaco Tribune © Paul Charoy / Monaco Tribune

Безусловно, самый дорогой лот этого аукциона! Не похожий на современные модели, этот почти столетний «старец» поочередно принадлежал десяткам разных владельцев от Франции до Великобритании, успевая штурмовать многочисленные гоночные трассы. В конце концов, Bugatti Type 35 — это гоночный автомобиль. На счету различных моделей Bugatti более двух тысяч побед в соревнованиях, среди фаворитов: Type 35, 35A, 35C, 35T, 35B, 37, 37A, 39 и 39A. Оценочная стоимость: 2-3 млн. Евро

1965 Ferrari 275 GTS

© Paul Charoy / Monaco Tribune © Paul Charoy / Monaco Tribune

Автомобиль почти агрессивного обаяния. В середине 1960-х годов компания Ferrari всерьёз озаботилась изысканностью дизайна своих автомобилей. Модель 275 GTS отличают широкие удобные сиденья и приборная панель из лакированного дерева. За рулём этого ретромобиля был замечен победитель Гран-при Монако 1972 года Жан-Пьер Бельтуаз (Jean-Pierre Beltoise). Оценочная стоимость: 1,2 – 1,6 млн. евро

Купе 2016 Porsche 911 R TYPE 991

© Paul Charoy / Monaco Tribune © Paul Charoy / Monaco Tribune

Последний из списка наших фаворитов моложе своих собратьев и наверняка неплохо вам знаком. Спорткар Porsche 911 – красивый, спортивный и в полном смысле этого слова «классический» автомобиль. Производитель выпустил 991 экземпляр данной модели (представленный лот является 532-м по счёту). Эта мощная модель, в отличие от своей предшественницы, модели GT3, получила от создателей совершенно новую механическую коробку передач. Компания Porsche приняла решение продавать или дарить каждый из экземпляров данной модели только своим «привилегированным клиентам», чем разочаровала многих поклонников бренда. Оценочная стоимость: 300 000€ – 400 000€.