Мы подготовили несколько рекомендаций для детей и взрослых. Чем же заняться в эти выходные и на следующей неделе в Княжестве?

Для любителей музыки на этой неделе состоится три концерта:

Концерт Кристофа Маэ (Christophe Maé) в Гримальди Форуме — суббота 7 мая. Начало в 20:30. Подробнее по ссылке.

Концерт Ласса (Lass) в Гримальди Форуме — четверг 12 мая. Начало в 18:30. Подробнее по ссылке.

«Музыкальный счастливый час» (фр. Happy Hour Musical), четверг 12 мая в 18:30 в Доме Франции (Maison de France). Концерт камерной музыки при участии скрипачей Ильянга Чае (Ilyoung Chae) и Сибиль Дюшен (Sibylle Duchesne), а также альтиста Франсуа Дюшена (François Duchesne), виолончелиста Александра Фужру (Alexandre Fougeroux). Подробнее по ссылке.

Другие мероприятия на следующей неделе:

Международная выставка собак в Монако 7 и 8 мая, с 8 утра до 6 вечера, по адресу 17 avenue de Ligures. В выставке примут участие 1130 собак (181 порода) из 23 разных стран. Вход на выставку стоит 12 евро. Вход для детей до 12 лет — бесплатный.

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https://www.youtube.com/watch?v=sLG-g1e3xkc

Детский фестиваль, организованный Ассоциацией друзей Японии в Монако. Суббота, 7 мая, с 10:30 до 17:00 в Японском саду Монако. Вход свободный.

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https://www.youtube.com/watch?v=Vt8H7k-EWRw

Во вторник, 10 мая, в Медиатеке Монако состоятся вечерние дебаты на тему изменения климата. Начало в 18:30.

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Также во вторник, 10 мая, в 20:00 состоится матч чемпионата Франции по баскетболу Betclic Elite. «Монако Баскет» сыграет против «Нантера 92». Матч пройдет на арене «Гастон Медсен», в здании стадиона «Луи II».

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C 13 по 15 мая в Княжестве состоится 13-й исторический Гран-при Монако. Почти 200 автомобилей, разделенных на 8 серий, будут соревноваться в серии гонок.

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