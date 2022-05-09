До 25 июля в студии дизайна интерьера La Loggia by Garbarino пройдёт выставка работ современных художников.

Интимность, чувственность, элегантность… La Loggia от Garbarino раскрывает новые оттенки чувственности — авторы экспозиции нашли нетривиальный подход для решения этой непростой задачи. В концептуальной студии дизайна на бульваре де Мулен представлены работы различных художников, каждый из которых предлагает своё личное понимание эротизма.

Оливия Стил (Olivia Steele) интригует зрителя своими провокационными неоновыми заявлениями, затейливо помещёнными в птичьи клетки. Японский фотограф и режиссер Мицуаки Кошизука (Mitsuaki Koshizuka) удивляет фотографиями, на которых тело обнаженной модели кажется полностью покрытым татуировками….

© Ален Дюпра © Ален Дюпра

Творческий дуэт La LanguOchat, состоящий из Изабель Руайе (Isabelle Royer) и Вероник Карлотти (Véronique Carlotti), разработал светильники из серебряной и медной проволоки, недвусмысленно напоминающие женское нижнее белье! Эти оригинальные лампы идеально вписываются в интерьер спальни от дизайнера Жаклин Морабито (Jacqueline Morabito), которая предлагает мягкое и романтическое видение эротики.

Бренд Visionnaire, безусловно, также внес свой вклад в выставку, представив коллекцию мебели, притягивающей взгляд своими призывными формами.

© Ален Дюпра © Ален Дюпра

Выставка проходит до 25 июля непосредственно в студии дизайна, расположенной по адресу бульвар де Мулен, д.40. По решению Давида Гарбарино (David Garbarino), часть вырученных средств будет направлена на поддержку благотворительной ассоциации Fight Aids.