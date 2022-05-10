В честь столетия Общества членов Почетного легиона (Société des membres de la Légion d’Honneur) вечный огонь с могилы Неизвестного солдата был отправлен из Парижа в Монако с остановкой в Тулоне. Это первый случай в истории, когда священный символ покинул территорию Франции.

В субботу, 7 мая, перед военным мемориалом на кладбище Монако состоялась церемония, посвященная окончанию войны в Европе и Победе над нацистской Германией.

На торжественном событии присутствовали Князь Альбер II, председатель Национального совета Стефан Валери (Stéphane Valeri), мэр Княжества Жорж Марсан (Georges Marsan) и посол Франции в Монако Лоран Стефанини (Laurent Stefanini).

Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

В то время, когда в Европе снова слышны отзвуки войны, глава государства в ходе своего выступления выразил озабоченность конфликтом в Украине: «Нельзя принимать мир за вечную данность».

Он также отдал дань уважения «258 фронтовикам из Княжества, павшим на поле боя во время Первой мировой войны» и напомнил, что его предок, князь Монако Альбер I, получил орден Почетного легиона за участие в этом конфликте.