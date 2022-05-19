40 крупье со всей Европы приняли участие в большом турнире во вторник 17 и среду 18 мая.

За спокойствием и видимым умиротворением Казино Монте-Карло кипит азарт соревнования! Мы входим за тяжелую деревянную дверь в одном из дальних помещений здания и попадаем в невероятно оживленную комнату. Именно здесь проходит Чемпионат Европы среди крупье (European Dealer Championship). В этом престижном ежегодном соревновании принимают участие лучшие крупье со всей Европы.

Именно здесь 17 и 18 мая 40 крупье из двадцати стран состязались в рулетке и блэкджеке, преследуя одну цель — стать лучшим крупье года Европы.

Это немного более сложная работа, чем кажется. Недостаточно сдать карты и фишки — здесь важно умение принять клиента, а также умение хорошо считать. Эти компетенции оцениваются опытными, тщательно отобранными жюри. «Профессионализм чрезвычайно важен», — объясняет Паскаль Камиа (Pascal Camia), вице-президент Европейской ассоциации казино (ECA). «Легко объяснить, о чем игра, но понять, как себя вести, гораздо сложнее. Вы должны обладать большой эмпатией, помнить, что клиенты играют на свои деньги, и иногда они их теряют (…) Здесь идет настоящая психологическая работа, и крупье иногда трудно понять, какую позицию занять. (…) У них также есть протокол, которому они должны следовать, если заметят пристрастие к азартным играм, чтобы клиенты сопровождались и осознавали ответственность связанную с азартными играми».

Пер Ялдунг (Per Jaldung), президент ЕCА, Яана Руорамо (Jaana Ruoramo), директор турнира и Паскаль Камиа, вице-президент ЕCА — © Monte-Carlo SBM

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Преимущества работы крупье

В то же время хороший крупье должен уметь анимировать и превращать свой игровой стол в настоящее шоу. Это сильная сторона Кристофера Субтила Консейкао (Christopher Subtil Conceicao), молодого тридцатилетнего крупье, резидента Монако португальского происхождения, который в этом году представляет Княжество. Полный энтузиазма, он признался нам, что он «создал настроение» в конце первого раунда. «Приветствие, улыбка, атмосфера, располагающая людей к себе, заставляющая их играть в свою игру — это действительно моя сильная сторона».

© Monte-Carlo SBM

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Поэтому Кристофер уже три года с увлечением занимается этой профессией. Его любимая игра? Английская рулетка. По крайней мере, на данный момент. В конце концов, для того чтобы крупье мог освоить все шесть игр казино, требуется девять лет опыта. Но маленький крутящийся шарик также является его самым большим испытанием: «Рулетка — эта самая сложная для меня игра. Цель здесь — уделить особое внимание каждому клиенту, у которого есть свой цвет. Это Монако: сервис превыше всего».

Его мотивация непоколебима: «Я хочу выиграть. Я не знаю, смогу ли я это сделать, но я хочу выиграть!»

Его коллега, Ноэми Серра (Noémie Serra), также представляющая Монако, рассуждает с холодной выдержкой. В свои 26 лет и с четырехлетним опытом работы она является одной из десяти женщин, участвующих в соревнованиях. Для нее самое главное — извлечь максимум пользы из этого нового опыта: «В начале турнира я была очень напряжена, но в итоге атмосфера действительно расслабленная, люди помогают нам чувствовать себя непринужденно, давление постепенно спадает».

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Монте-Карло — лучшее место для игры

Оцениваемая сперва в блэкджеке, в отличие от своего коллеги, Ноэми так же как и Кристофер надеется выделиться своей приветливостью и улыбкой. Но также своей способностью считать в уме. Цель — не дать стрессу помешать.

© Monte-Carlo SBM

«Нам придется справляться со стрессом и продвигаться шаг за шагом. Но я хочу выложиться по полной! Нет ничего такого, чего мы бы не умели делать, поэтому остается просто это сделать!»

Скорее партнеры, чем противники, Кристофер и Ноэми надеются воспользоваться преимуществом игры в домашней обстановке. Для других участников из-за рубежа этот опыт не менее уникален, поскольку Монте-Карло является эталоном в мире казино.

Дэниел Родс (Daniel Rhodes) работает крупье в казино Hippodrome в Лондоне. Хотя у него тринадцатилетний опыт работы в игровой индустрии, этот первый раз в Монако — уникальный момент для него. Он говорит: «Для моей профессии, Монте-Карло — одно из лучших мест в мире. Это настоящая гордость — быть здесь, я очень взволнован».

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Казино Монте-Карло — единственное казино в Европе, в котором интегрирован учебный курс для получения профессии крупье. Это лучший способ стать асом зеленого сукна!