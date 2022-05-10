Принцесса Ганноверская нашла свою собаку в Салон-де-Провансе в среду, 27 апреля.

Все обошлось. Сиси потерялась в Сен-Реми-де-Провансе рядом с домом принцессы. К счастью, сотрудники общества защиты животных SPA в Салон-де-Провансе поймали потерявшегося голубого пикардийского спаниеля, приютили его и позаботились о нем.

Принцесса Каролина смогла забрать Сиси прямо в зоозащитном центре. Событие, словно прожектором, подсветило важность деятельности организаций по защите животных.

Тяжелые времена для местной ассоциации зоозащитников

Как и многие организации по защите животных во Франции, SpSa («Спасать, Защищать, Поддерживать животных») выбивается из сил, чтобы держаться на плаву. Хотя SpSa не связана со SPA, она следит за безопасностью животных в Княжестве.

Долг ассоциации по невыплаченным ветеринарам зарплатам составляет 7500€, организация находится под угрозой прекращения деятельности. Это приведет к невозможности спасать жизни больных, брошенных и перенесших насилие животных.

На данный момент все расходы ложатся на плечи волонтеров. Ассоциация обратилась с просьбой о помощи, чтобы иметь возможность продолжать свою деятельность.

Если вы желаете помочь SpSa, пожертвование можно отправить через Paypal, банковской картой или чеком.