25 июня очередной «Большой Бал Принцев и Принцесс» позволит погрузиться в сказку.

Событие, которое обещает быть феерическим, пройдет в отеле Hermitage. В зале «Бель Эпок» и в салоне «Режанс» на гала-вечере сольются воедино музыка, танцы, элегантность и гламур.

Принцам и принцессам необходимо соблюдать дресс-код: бальное платье или диадема для дам, фрак или парадный военный мундир для господ.

В этом году компания Noble Monte-Carlo вновь снова устроит пышный праздник: встреча на красной ковровой дорожке перед отелем Hermitage, приветственный коктейль, метатели флагов «Принчипи Акайя» (Principi Acaja) на площади Казино… Перед открытием бала гости отведают изысканные блюда, приготовленные шеф-поваром Филиппом Жоанесом, обладателем титула «лучший мастер Франции».

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Что касается музыкальной программы, бал откроет оркестр карабинеров Князя, а на смену ему придет Риккардо Коччанте, франко-итальянский певец и композитор, написавший музыку к мюзиклу «Нотр-Дам де Пари».

Не стоит забывать и о благотворительной составляющей бала: часть собранных средств будет перечислена Фонду имени Княгини Грейс.

Более подробная информация — на сайте Noble Monte-Carlo