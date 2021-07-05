











Вечер, наполненный музыкой, роскошью и волшебством. Принцы и Принцессы со всего мира встречаются в незабываемой атмосфере Княжества.

Большой Бал Принцев и Принцесс стал исключительным моментом для гостей. Первое мероприятие, состоявшееся пять лет назад, было призвано внести магию Венеции в Княжество. Королевские особы, знаменитости и кинозвезды приходят на бал, чтобы отпраздновать свою любовь. Обычно Бал проходит в День святого Валентина, 14 февраля.

Чтобы соответствовать сказочной атмосфере грандиозного вечера, гости выглядят как самые благородные леди и лорды. Принцы одеваются в парадные военные мундиры или фраки, а Принцессы — в бальные платья и диадемы с драгоценными камнями.

Монако — это мир мечты. Делия Грейс Ноубл

За проектом стоят настоящие современные Принцы и Принцессы. За организацией мероприятия стоит труппа Noble Monte-Carlo и ее художественный руководитель Делия Грейс Ноубл (Delia Grace Noble), оперная певица и посол ЮНИСЕФ. «Я работаю от чистого сердца, с большой любовью», — говорит она. Гала-вечер проводится под высоким патронажем Князя Монако Альбера II. Цель гала-вечера благородна: часть средств, собранных во время ужина, передается в самый престижный благотворительный фонд — Фонд Княгини Монако Грейс.

Бал состоялся, несмотря на ограничения

В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести на 17 июня. Хотя из-за ограничительных мер на балу собрались 130 человек (для сравнения — в прошлом году было 250 участников), любовь и волшебство сопровождали мероприятие. «Я не хотела отмены. Вместе с SBM мы сделали все возможное, чтобы обеспечить соблюдение санитарных мер», — рассказывает Делия Грейс Ноубл. В этом году вечер приобрел гламурные оттенки, ведь гости были приглашены накануне 60-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло.

Я хочу привнести немного нереального в этот реальный мир Делия Грейс Ноубл

В программе мероприятия, посвященного искусству, — несколько художников из разных стран мира. Россия, Италия, Испания… Настоящий королевский двор, посвященный гостям! Участники собрались на площади Казино, где прошла церемония поднятия флагов. После гости собрались на красной дорожке перед Hotel de Paris. Бал открыли под звуки оркестра карабинеров Князя, а роскошный ужин для гостей готовил знаменитый шеф-повар Франк Черутти

К полуночи гости могли переобуться во что-то более удобное, ведь начался сказочный бал!

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